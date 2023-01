Mediburg zit op nieuwe locatie en heeft extra huisartsen: “Als jonge artsen kunnen we geen patiëntenstop invoeren”

Mediburg, dat verwijst naar het medische en Oudenburg, is verhuisd naar het vroegere gebouw van KBC. “We waren op zoek naar iets groter – we opteerden zelfs een nieuwbouw – toen de locatie van de bank vrijkwam. Dankzij opzoekwerk van mijn partner Evelien konden we de verantwoordelijke van KBC contacteren”, vertelt Tom Lagaert, die samen met Stern Bossier de eerste steen voor Mediburg legde en het gebouw kocht.

In oktober 2014 vestigde de pas afgestudeerde huisarts Stern Bossier zich langs de Westkerksestraat om er een eigen praktijk te beginnen. Al vlug bleek dat ze hulp van een tweede dokter zou kunnen gebruiken en kwam Tom Lagaert erbij. “Het was van bij aanvang niet mijn bedoeling om solo een praktijk te runnen. Ik liep al vlug met het idee van een grotere medische praktijk rond. In 2018 werd Mediburg dan geboren”, vult Stern Bossier aan.

In de jaren die daarop volgden, breidde het patiëntenaantal enorm uit. Enkele Oudenburgse huisartsen zoals dokter Devisscher, dokter Steen, dokter Defloor en dokter Hoet stopten hun praktijk. In Zandvoorde was dokter Devaere overleden en recent verloor de Oostendse deelgemeente ook dokter Maene. Veel patiënten van deze artsen kwamen bij Mediburg terecht, in zoverre dat de praktijk vandaag zo’n 4.500 patiënten telt. “Als jonge artsen kunnen we het niet maken om een patiëntenstop in te voeren”, zegt Stern Bossier.

“Dat betekende dat we het met ons tweeën niet meer aankonden. We willen namelijk kwaliteit blijven aanbieden en zeker een luisterend oor hebben voor de mensen”, vertelt Stern Bossier. “Nadat KBC zijn activiteiten stopte in het pand rechtover mijn deur, gaf Tom een hint om dat misschien aan te kopen en de praktijk zo uit te breiden. Dankzij veel opzoekwerk van zijn echtgenote Evelien kwamen we bij de juiste persoon terecht voor de aankoop en kwam alles in een stroomversnelling.”

Multidisciplinair

Dankzij de hulp en opvolging van de werken van Stijn De Preter, de echtgenoot van dokter Stern, werd het pand in korte tijd omgevormd tot een heuse dokterspraktijk. En niet alleen huisartsen kregen er onderdak, ook vind je er nu paramedici zoals een podoloog, een psycholoog, een diëtist en een job- en gezinscoach. “We willen echt een multidisciplinaire praktijk zijn. Daarom is er nog ruimte voor wie ons met zijn of haar kennis wil versterken”, zeggen Stern en Tom.

De huisartsenpraktijk bestaat naast dokters Stern en Tom uit Lien Wittevrongel, Florence De Potter (pas gestart op 9 januari) en Amber Tolpe, huisarts in opleiding. Twee verpleegkundigen zorgen voor ondersteuning en voor het secretariaat: Els Staelens en Stephanie Goeminne.