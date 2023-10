Mediakunstenaar Dries Depoorter te gast in Kortrijk met lezing over Privacy, AI, Surveillance en Sociale Media

De Belgische kunstenaar Dries Depoorter combineert technologie en kunst. Zijn licht schijnt op actuele thema’s als privacy, kunstmatige intelligentie, surveillance en sociale media. Met een bijzonder sterke achtergrond in elektronica, maakt Depoorter interactieve installaties, apps en games met een fijnzinnige knipoog en een heerlijke dosis absurditeit. Wereldwijd is hij een graag geziene gast en een opmerkelijke figuur in de digitale kunstwereld. “Treed binnen in Dries Depoorter zijn intrigerende en geniale wereld nu donderdag 2 november om 20 uur in galerie 4n20”, klinkt Lut Dewaele van 4n20 Ruimte voor Kunst vzw. “Via een lezing neemt de mediakunstenaar je mee in zijn artistieke wereld die hij laat samen vloeien met artificiële intelligentie.”

Dat Dries Depoorter als mediakunstenaar door het leven zou stappen, stond aanvankelijk niet in de sterren geschreven. Na zijn zes jaar elektronica aan het VTI van Waregem maakte hij de switch naar het kunstonderwijs en studeerde mediakunst aan KASK Gent. Na twee jaar als concept provider bij reclamebureaus, werkt Depoorter ondertussen acht jaar zelfstandig als kunstenaar en creative technologist.

“Het was de bedoeling dat ik mijn vader zou opvolgen in zijn bedrijf dat elektriciteit in nieuwbouwwoningen plaatst”, vertelt Dries Depoorter (32). “Maar als kind droomde ik ervan om uitvinder te worden. Ik ging mijn eigen weg en vond uiteindelijk mijn roeping in de kunstwereld.”

Opmerkelijke projecten

Kunstenaar Dries Depoorter hackt webcams en laat iedereen meekijken. Hij toont met zijn werk de invloed van technologie op de samenleving. Met Die With Me ontwikkelde hij een app die mensen met een bijna lege telefoonbatterij met elkaar verbindt. ‘Creativiteit in een brandend actuele context.’ Het is slechts één van de tools, websites en apps waarmee hij de wereld verovert en wereldwijd te gast is om lezingen te geven onder meer bij TEDx, SXSW Texas, Mutek Montreal, KIKK Festival en op events als Internet Week Denmark. Hij experimenteert in zijn projecten bijvoorbeeld met privégegevens van willekeurige mensen die hij vindt op het internet om thema’s aan te kaarten als sociale identiteit, het delen van big data, het versleutelen van gegevens en (het gebrek aan) de bescherming van onze online privacy.

Enkele van zijn opmerkelijke projecten zijn ‘Die With Me’ (2018-2023), een chat-app die je alleen kan gebruiken wanneer je batterij van je telefoon minder dan vijf procent is. ‘Quick Fix’ (2019-2023) is een machine die ‘likes’ en volgers koopt. Met ‘The Lookout (2021-2023) kan je onbeschermde CCTV-camera’s bedienen met een PlayStation-controller en ‘24h Sunrise/Sunset (2020-2023) is een installatie die je in realtime zonsopgangen en zonsondergangen toont via CCTV-beelden. “In mijn recente project, ‘The Follower’, maakt ik gebruik van open camera’s en Artificiële Intelligentie (AI) om video’s te onthullen die laten zien hoe Instagram-foto’s worden gemaakt”, licht de creatieveling toe. “Voor ‘The Flemish Scrollers’ gebruik ik AI om Belgische politici automatisch te taggen wanneer ze hun telefoon gebruiken tijdens dagelijkse livestreams.”

Talent in de familie

Of het de Yvegemse grond of de Anzegemse lucht is die het creatief talent tot ontwikkeling bracht in het gezin Depoorter-Dewaele is moeilijk te zeggen, alleszins is het opmerkelijk dat alle drie de kinderen van Lut Dewaele en Rik Depoorter uitblinken in creatief ondernemerschap. Eigenzinnig talent en hard werk liggen aan de basis van de internationaal hoog aangeschreven creaties van Magnumfotografe Bieke Depoorter, kwalitatieve textuurcreaties onder het label Wolvis van Griet Depoorter en tenslotte Dries Depoorter als opmerkelijke mediakunstenaar.

