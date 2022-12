Medewerkers Vanrobaeys sporten voor het goede doel en schenken 1.000 euro aan De Stamper

Bij de firma Vanrobaeys uit Izegem zijn ze uit het ‘sportieve hout’ gesneden, een maand lang zetten de medewerkers op allerlei manieren hun beste beentje voor.

HR-manager Stephanie Vandemoortele: “Samen met alle VRB-collega’s wandelden, liepen en fietsten we in de maand december voor het goede doel. Per ‘bewogen’ kilometer konden we punten verdienen. Een km fietsen was goed voor 1 punt. Een kilometer lopen leverde 2 punten op. Wanneer we een km wandelden, verdienden we maar liefst 3 punten. Al deze km werden door het Funteam bijgehouden op Strava. Iedereen kon dus deelnemen op zijn of haar manier. Sommigen spraken af in groep om te wandelen. Anderen reden op hun eentje 90 km met de fiets. Het maakte niet uit, zolang er maar bewogen werd. Bij het behalen van 2.500 punten mochten we in naam van Vanrobaeys 1000 euro schenken aan een goed doel. We kozen voor vzw De Stamper uit Izegem.”

Henk Omey de meeste sportieve VRB’er

“We haalden met brio het resultaat en mochten op donderdagavond 23 december, tijdens onze jaarlijkse Kerstdrink, een cheque overhandigen aan Pol Dewulf van De Stamper. Daarnaast verkozen we de meest sportieve VRB’er. Dit werd Henk Omey. Met looptochten van meer dan 70 km stak hij met kop en schouders bovenuit.”