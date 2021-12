Medewerkers van Zwevegems asiel doen horrorontdekking in Ieper

De asielmedewerkers en vrijwilligers van Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem zijn wel wat gewend. Verwaarloosde, uitgehongerde en zieke dieren, ze zagen het allemaal al voorbij komen. Maar wat ze enkele weken geleden in een Ieperse kelder ontdekten, hadden ze nog nooit gezien. “Je kon daar niet binnen blijven. Na een paar minuten moést je gewoon naar buiten, zo vreselijk was het”, aldus asielverantwoordelijke Veerle Debaille.

Op 26 oktober vond in Ieper een routinecontrole door de dienst Dierenwelzijn plaats. Het ging om negen kleine hondjes die volgens een anonieme melder ‘niet veel buiten zouden komen’. Groot was de verbazing van controleurs en agenten toen bij aankomst de negen hondjes wel vrij goed verzorgd bleken te zijn, maar een immense stank hen naar de kelder leidde. Daar bleken nog eens 50(!) kleine hondjes te zijn opgesloten.

Niet uit te houden

Volgens een buurtbewoner die anoniem wenst te blijven, zou de eigenaar van het huis de diertjes hebben ‘opgevangen’ voor een vriendin. “Omdat die onmogelijk allemaal geplaatst kunnen worden in één asiel, werden ook onze vrijwilligers opgetrommeld”, vertelt Veerle. “Maar liefst 31 diertjes zouden opgevangen worden in ons asiel. Uitzonderlijk is dat niet. De laatste jaren gebeuren er steeds meer (broodnodige) inbeslagnames.”

De omstandigheden waarin vrijwilligers de diertjes aantroffen, waren (gelukkig) wel uitzonderlijk. “Alle hondjes zaten in kleine, op elkaar gestapelde kooitjes. Er was geen licht of verluchting. Alle dieren stonden tot aan hun enkels in de uitwerpselen en de meeste hadden te weinig te eten of te drinken”, vertelt een geschokte Gaëlle Pannecoucke, medewerker van het asiel. “We konden het maar enkele minuten per keer uithouden in de kelder. Zelfs met mondmasker was het niet te doen.”

Pootje amputeren

Eens aangekomen in het dierenasiel blijkt het vooral om vrij jonge chihuahua’s, naakthonden en andere kleine hondjes te gaan. “We konden de verschillende rassen pas onderscheiden eens de dieren bij onze trimmers gepasseerd waren”, legt Veerle uit. “Dan blijkt ook pas hoe verwaarloosd de dieren echt zijn. “Je kon al hun ribben tellen. Eén hondje overleefde jammer genoeg de nacht niet.”

Dezelfde hond ziet er stukken beter uit na een was- en kapbeurt in de armen van asielmedewerker Gaëlle Pannecoucke. Hoe zijn pootje precies geamputeerd raakte, zal onderzoek moeten uitwijzen. © AN

Op hetzelfde moment doen asielmedewerkers een andere vreselijke ontdekking. Twee diertjes blijken een pootje te missen. “Van een derde hond moesten we meteen een pootje amputeren, het viel niet meer te redden.” Hoe dat precies kon gebeuren, zal onderzoek moeten uitwijzen. “Het gebeuren heeft een enorme indruk nagelaten bij al onze mensen”, vervolgt Veerle. “In de meer dan 30 jaar dat ik het asiel run, heb ik nog nooit zo iets gezien. We hopen dat de diertjes snel herstellen en nog lang in beter omstandigheden mogen leven.”

Overbevolkt

Ondertussen zorgt de inbeslagname voor een erg overbevolkt asiel. “Daarbovenop kregen we vorige week alweer twee inbeslagnames te verwerken. Tien honden, twee konijnen en zes chinchilla’s werden uit een erbarmelijke situatie bevrijd. Dat brengt ons totaal op 52 honden en 118 katten. Daarbovenop hebben we een ellenlange wachtlijst van mensen die afstand willen doen van hun hond”, aldus Veerle.

(AN)