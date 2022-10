Medewerkers van ziekenhuis Oostende gaan met de voetjes van de grond

Verpleegkundigen Daisy De Gruyter, Kathy Halewyck en Florence Clarebout waren donderdag de eerste van 72 medewerkers van de twee Oostendse ziekenhuizen die mee mochten voor een vlucht langs de kust. Zo willen de piloten van Noordzee Vliegclub in Oostende hun waardering uit voor het harde werk tijdens de coronapandemie.

Per ziekenhuis konden 36 mensen mee tijdens een vlucht. Om het eerlijk te houden kon iedereen zich opgeven en werden er uiteindelijk geloot. Het gaat zowel om dokters, verpleegkundigen, maar ook onderhoudspersoneel tot keukenmedewerkers.

“Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen de afgelopen twee jaar en verdient een pluim. We kunnen jammer genoeg niet iedereen meenemen, maar we hopen dat de medewerkers aan hun collega’s vertellen over het initiatief om zo te tonen dat we hen ook nu nog steunen”, zegt Pieter Vanhessche van Noordzee Vliegclub.

Twee jaar geleden werden ziekenhuizen overspoeld met gebaren om hen te steunen. Ook bij Noordzee Vliegclub vond Michel Verhaeghe dat de zorgmedewerkers iets verdienden. “Ik heb zelf geen link met de zorg, maar het raakte me hoe de mensen bleven doorwerken in heel moeilijke omstandigheden. Applaus is goed, maar ik wilde ook mijn waardering tonen.”

Betaald uit eigen zak

“Ik deed een oproep bij de piloten en zo konden we nu 72 medewerkers mee de lucht in nemen. De bedoeling was om het oorspronkelijk in het najaar van 2020 al te doen, maar door de nieuwe coronagolven was niet mogelijk”, vertelt Michel Verhaeghe. De piloten betalen de vlucht, die zo’n 200 euro kost, uit eigen zak. De luchthaven van Oostende doet ook een duit in de zak door de landingsrechten voor deze vluchten, zo’n 28 euro per vlucht, niet aan te rekenen.

Daisy De Gruyter, Kathy Halewyck en Florence Clarebout die in het Henri Serruysziekenhuis werken waren de eerste die meevlogen met Helmut Walgraeve. Ze hadden op voorhand wat gezonde spanning, maar ze appreciëren het initiatief. “Het is een mooi gebaar en zeker omdat de piloten het volledig vrijwillig doen. Het wordt zeker geapprecieerd.”

De pandemie is dan wel wat meer naar de achtergrond verdwenen, in de ziekenhuizen ligt de druk nog altijd hoog. “De druk is heel hoog. We moeten vaak inspringen waardoor de balans tussen werk en gezin moeilijker wordt. Het voelt soms alsof de isolatie door corona terug is. Je maakt wel nog tijd voor je gezin omdat dit op de eerste plaats komt, maar het is steeds moeilijker om tijd vrij te maken voor familie en vrienden.”

Mooi initiatief

Ook Inge Luts, directeur Patiëntenzorg bij Az Damiaan en Danick Minne van het Henri Serruysziekenhuis zijn blij dat de medewerkers in de bloemetjes worden gezet. “Het is mooi dat dit een initiatief is voor de ziekenhuizen die volgend jaar samenkomen. De bedoeling is om in de toekomst nog meer initiatieven samen te doen zodat de medewerkers elkaar kunnen leren kennen.”

Ze zien ook nog altijd de impact van de pandemie. “Er zijn nu nog medewerkers die thuis zitten omdat ze ’s nachts niet kunnen slapen door de flashbacks naar die moeilijke periode. Zoiets vergeet je niet zomaar.”

