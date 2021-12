Medewerkers toveren vaccinatiecentrum om in kerstdorp

Creatieve vrijwilligers hebben met gerecycleerd medisch materiaal gezorgd voor originele decoratie in het vaccinatiecentrum van Knokke-Heist.

Het vaccinatiecentrum Molenhoek in Westkapelle heeft al ruim 13.000 boostervaccins toegediend. Dat is 40 procent van de totale bevolking in Knokke-Heist. Daarmee is de stad momenteel koptrekker in Vlaanderen.

Ondertussen veranderen de medewerkers hun vaccinatiecentrum in een echt kerstdorp. Na 21 december houden de vrijwilligers een winterpauze om vanaf 6 januari de vaccinatiesessies opnieuw op te starten. (DM)