Medewerkers technische dienst en groendienst prijken met foto op hun voertuig

De medewerkers van de technische dienst en de groendienst prijken voortaan op de voertuigen waarmee ze aan de slag gaan. Burgemeester Ward Vergote (Visie) zette de medewerkers op foto. “Dankzij die mensen werken we hier aan een betere en mooiere gemeente.”

De voertuigen van de technische dienst en de groendienst zullen de gemeente niet langer onopgemerkt doorkruisen. Op de zijkant werden levensgrote foto’s aangebracht van het personeel aan de slag. Een manier om die mensen te bedanken voor hun inzet, volgens de burgemeester. “Er zijn al drie voertuigen met de nieuwe foto’s beplakt. Het is de bedoeling om alle voertuigen van de technische dienst en de groendienst te bestickeren. En later zelfs het hele wagenpark van de gemeente”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). Hij maakte zelf de foto’s en koos ervoor om de medewerkers af te beelden terwijl ze aan het werk zijn.

Respect en vertrouwen

“De voorbije jaren is de relatie tussen het gemeentebestuur en de medewerkers veranderd. We zijn meer naar elkaar toegegroeid en er is wederzijds respect. Dat is onder andere te danken aan schepen Geert Vanthuyne (Visie) die echt tussen zijn mensen leeft en vaak mee op pad gaat om werken uit te voeren”, zegt Vergote. Door de medewerkers af te beelden op de voertuigen wil hij zijn respect en vertrouwen tonen.

De medewerkers gaven meteen hun toestemming. “We vinden het een leuk initiatief. We zijn al heel zichtbaar in het straatbeeld en nu zien de mensen ons zelfs als we niet bezig zijn”, zegt Andy Lammers. Hij is sinds 1 januari het hoofd van de technische en de groendienst. Filip Samoy schoof onlangs door en bekleedt nu de functie van expert mobiliteit en openbare werken.

Technische loods breidt uit

Ondertussen zijn er nog wat veranderingen op til. De gemeenteraad keurde eind 2021 de uitbreiding van de technische loods langs de Tuimelarestraat goed. “Op die manier zullen we bijvoorbeeld ook de tenten die gebruikt worden voor evenementen een mooie plaats kunnen geven. De verenigingen zullen dan die tenten hier kunnen halen”, aldus schepen Geert Vanthuyne (Visie).