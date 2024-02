Medewerkers Knokke-Heist steken in een nieuw jasje

De medewerkers van de gemeente Knokke-Heist die dagelijks op het openbaar domein werken, kregen afgelopen maand een nieuwe outfit. Na 20 jaar dienst was het voorgaande kledijpakket niet meer afgestemd op de hedendaagse noden. Het gemeentebestuur kocht nieuwe werkkledij aan in de huisstijl van de gemeente. Die kledij is vooral mooier en comfortabeler voor de medewerkers van de diensten groen, reiniging en feestelijkheden en geschikt voor alle weersomstandigheden.

Elke medewerker ontving een kledijpakket volledig op maat van zijn of haar job. De kledij voldoet aan alle voorschriften van een persoonlijk beschermingsmiddel met functiegerichte accenten. Zo dragen de lassers vlamvertragende materialen, terwijl het kledijpakket van een medewerker reiniging inzet op hoge zichtbaarheid. Alle kledij is hoogwaardig en geschikt voor alle weersomstandigheden. Bij de keuze is extra aandacht besteed aan de rekbaarheid van de broeken zodat het comfort van de medewerkers gegarandeerd worden.

Strikte wasprocedures

Nieuw is ook dat de kledij op de werkplaats professioneel wordt gewassen. Door strikte wasprocedures te bepalen, wil Knokke-Heist garanderen dat elk stuk een maximaal aantal keer kan gewassen worden én de veiligheidsfunctie gegarandeerd blijft. Elk stuk kledij kent namelijk een levensduur van 50 wasbeurten als de wasvoorschriften consequent gevolgd worden. Zodoende is de geschatte levensduur van het hele kledijpakket vastgelegd op 3 à 4 jaar per medewerker. Door de kledij op de werkplaats te wassen, ondergaat elk kledingstuk hetzelfde wasproces en blijven de veiligheidsfunctie- en signalisatiefunctie de drager optimaal beschermen.

Positieve feedback

Het gemeentebestuur ontving al heel wat positieve feedback over de nieuwe werkkledij. Vooral het comfort en de moderne look wordt geprezen. Enkel de soft shell-jas had iets dikker gemogen bij vriestemperaturen. Knokke-Heist neemt deze feedback mee zodat alle medewerkers steeds optimaal hun functie kunnen uitoefenen. (MM)