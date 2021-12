Medewerkers internaat ‘Huis aan Zee’ klagen wantoestanden aan: “Dit grenst aan kinderverwaarlozing”

Een tiental personeelsleden van het internaat ‘Huis aan Zee’ klaagt de leefomstandigheden aan van de kwetsbare kinderen die er door de jeugdrechter zijn geplaatst: “Dit grenst aan kinderverwaarlozing.” Ook over de interne werking zijn ze niet te spreken. De algemeen directeur weerlegt de problemen.

In ‘Huis aan Zee’ worden permanent 70 kinderen uit het buitengewoon onderwijs opgevangen in het zogenaamde IPO, een internaat met permanente openstelling. Daarnaast zijn er 30 kinderen die tijdens de weekends en vakanties naar huis gaan. De kinderen die er permanent verblijven, werden geplaatst door een jeugdrechter, omdat ze thuis om uiteenlopende redenen niet kunnen worden opgevangen. De meeste kinderen komen uit een moeilijke thuissituatie.

Alleen laten

“Je verwacht dan dat ze hier goed opgevangen worden, maar dat is nu niet het geval”, vertelt een medewerker. “En dat kunnen we echt niet meer aanzien”, vertelt iemand anders. “We hebben lange tijd geprobeerd om de situatie aan te kaarten met respect voor de hiërarchie, maar er verandert niets. We zijn al in februari naar de ombudsdienst van de Vlaamse overheid gestapt. Nu kunnen we echt niet meer zwijgen. We kunnen niet staken, want dan laten we de kinderen in de steek. Het is onze taak om op te komen voor deze al zo kwetsbare doelgroep.”

Eén dweil, vol gaten

Ook de hygiëne laat te wensen over. “We hebben al vier weken geen warm water in het gebouw met de meeste leefgroepen. De verwarming werkt nu weer, maar er is dagenlang samengehokt rond elektrische vuurtjes in de livings. In de kamers en op de gang was het ijskoud. De laatste dertien dagen is er niet meer gepoetst, net op een moment dat hygiëne belangrijker is dan ooit. We beschikken niet over de basispoetsmiddelen, ook al vragen we die al jarenlang. Met onze enige dweil vol gaten en een beetje Dreft en water uit de waterkoker hebben de kinderen zelf hun leefruimtes gepoetst. Van bijna vijftig kinderen moet de was worden gedaan. Maandenlang hebben we dat moeten doen met één wasmachine. De twee andere waren al die tijd defect. Soms is er zelfs geen waspoeder. Opvoeders kopen dan zelf producten aan, omdat de kinderen anders geen propere kledij kunnen aantrekken”, klinkt het bij de werknemers.

Oeps, dosis x 100

Er komen ook een frappant verhaal rond medicatie. “Achter onze rug om is door de directie een overgang doorgeduwd van de plaatselijke apotheek naar een leverancier voor medicatie die alles met een robot klaarzet in gepersonaliseerde zakjes. Siropen, oogpleisters, druppels, zalven kunnen zo niet verwerkt worden en moeten door de opvoeders zelf bereid en gegeven worden. Ze krijgen een grote doos waarin medicatie voor zeven dagen voor alle kinderen van hun groep steekt. Al op de eerste dag van de invoering liep het mis, waardoor een kind honderd keer de gebruikelijke dosis van een geneesmiddel kreeg. Het kind werd onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht.” Wat meerdere medewerkers tegen de borst stuit, is dat het systeem na dit voorval niet eens gewijzigd of geëvalueerd werd.

Hardhandig aangepakt

Er loopt ook een onderzoek naar agressie door een leidinggevende. Die zou een kind hardhandig hebben aangepakt. Op een kernteamvergadering van 9 augustus 2021 vroeg een multidisciplinair team dat de leidinggevende zou worden geschorst tot er klaarheid komt in het onderzoek. Er werd gevraagd aan de directie om dat advies over te maken aan de algemeen directeur van de scholengroep, maar tot op vandaag is de leidinggevende nog altijd actief.

Dit zijn enkele mensen die niet akkoord gaan met de transitie naar Welzijn. En het gebouw is verouderd, maar perfect veilig

Zes personeelsleden die op die vergadering aanwezig waren, hebben ondertussen al ander werk. “Er zijn meerdere mensen opgestapt uit onvrede met de gang van zaken”, vertellen de medewerkers. “Jammer, want er zaten goede krachten bij.” Omdat het personeel het gevoel heeft dat er intern geen enkele stap ondernomen werd om een tuchtprocedure op te starten, is er over dit voorval een klacht ingediend bij de politie.

Rotte ramen

Een ander heikel punt is de infrastructuur. Getuige de foto’s die ons door meerdere mensen werden bezorgd. Iemand vraagt zich af hoe zoiets nog kan in Vlaanderen anno 2021. Nog een andere medewerker getuigt: “De infrastructuur van onze gang, badkamer en slaapkamers is in een zodanig erbarmelijke staat dat we ons afvragen of ze nog wel geschikt zijn om kinderen op te vangen. Kieren in rotte raamkozijnen waar de wind doorheen blaast, verroeste scharnieren, half uitgebroken afvoerbuizen, afbladderende verf, verzakkingen in de vloertegels, noem maar op.”

Zeven jaar wachten

Tussen het personeel en de directie loopt het al even slecht: “Als iemand het aandurft om een situatie aan te klagen, dan wordt die onder druk gezet of worden uurroosters en verlofregelingen aangepast.” Donald Gunst is de enige die met naam in de krant durft te komen: “Ik ga binnenkort met pensioen. Ik heb niets meer te verliezen. Ik ben al jaren bezig om via allerlei manieren tot een oplossing te komen, maar we worden enkel maar tegengewerkt.”

De collega’s zijn opgelucht dat Donald zijn nek durft uit te steken. “We zitten al sinds 2014 in transitie van het departement Onderwijs naar Welzijn. Het gevolg is dat er tijdens de week een ploeg werkt die onder Onderwijs valt, en tijdens het weekend en de vakanties een ploeg die onder het IPO valt. Met de nodige gevolgen.”

Niks vastgesteld

Het internaat valt onder de verantwoordelijkheid van GO! Scholengroep Stroom. Algemeen directeur Chris Vandecasteele weerlegt de problemen en wijst met een beschuldigende vinger naar een beperkte groep medewerkers die gekant is tegen de transitie naar Welzijn. “Ik ben in onderhandeling met de vakbond over deze transitie”, licht de algemeen directeur toe. “Een aantal mensen is echter niet akkoord en probeert de persoon die de transitie geleid heeft in een slecht daglicht te plaatsen. Het klopt dat er klacht werd ingediend bij de politie en er loopt ook intern een onderzoek. Dit zal verder onderzocht worden, maar dat gaat tussen de leidinggevende en mij. Die mensen hebben al de arbeidsinspectie en de arbeidsgeneesheer op ons afgestuurd, maar er werd nooit iets vastgesteld. Het gebouw is inderdaad verouderd, maar wel perfect veilig. In afwachting van de transitie heeft het weinig zin om te vernieuwen. We hebben ook de nodige keuringen.” Vandecasteele ontkent tot slot dat een kind als gevolg van te veel medicatie in het ziekenhuis beland zou zijn.

“De situatie in de buitengewone internaten is al tientallen jaren precair”, zegt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Deze Vlaamse Regering heeft werk gemaakt van een structurele oplossing, waardoor alle buitengewone internaten betere omkadering en meer financiering zullen krijgen. De huidige situatie in De Haan moet zo snel mogelijk rechtgezet worden. Toen wij hoorden van wat er zich momenteel afspeelt in De Haan, hebben wij onmiddellijk contact opgenomen met het GO!, met de vraag om in te grijpen.”

