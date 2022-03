Medewerkers gezocht voor uniek zorgproject in Poperinge

Het stadsbestuur en Thûs Poperinge vzw slaan de handen in elkaar om te werken aan doelgerichte zorg binnen de regio. Om dat te realiseren, worden vrijwilligers gezocht.

“In Poperinge zijn er tal van acties en initiatieven op vlak van buurtgerichte zorg en andere belangrijke lokale sociale beleidsthema’s. Vorig werd een Buurt(en)actieplan goedgekeurd in de gemeenteraad. Dit plan is een leidraad voor buurtgerichte zorg in Poperinge.”

“Een van de acties in het Buurt(en)actieplan is het formaliseren van een samenwerking tussen het OCMW Poperinge en de vzw Thûs Poperinge”, geeft Bryan Vanderhaeghe (Samen) schepen van Sociale zaken, aan.

Gesprekstoolkit

“De oproep en het voorstel van Thûs om hierbinnen samen te werken, sluit opnieuw aan bij het ‘Buurt(en)actieplan’ van Poperinge. We zien het als een grote opportuniteit om samen te werken rond het project van vzw Thûs Poperinge. Het is de bedoeling dat er op termijn een gesprekstoolkit komt die diverse tools bevat, zowel voor professionals als vrijwilligers.”

“Eveneens is het de bedoeling dat de doelgroep wordt verruimd naar andere specifieke maatschappelijk kwetsbare inwoners. Het netwerk dat vzw Thûs Poperinge opbouwt in kader van deze oproep kan afgestemd worden op het netwerk van de welzijnsdiensten rond buurtgerichte en doelgerichte zorg”, aldus nog de schepen.

Oproep

“Uiteraard kunnen we dit uniek project niet alleen aan”, vertelt Maddy Decroix van Thûs Poperinge. “We zijn zeer dankbaar voor de samenwerking en het vertrouwen van de stad Poperinge in dit project, maar hiervoor dient onze vrijwilligerswerking natuurlijk wat te groeien.”

“Daarom roepen we bereidwillige Poperingenaars op, om samen met ons en begeleid in gesprek te gaan met onze doelgroep. Dat zijn personen met een psychische kwetsbaarheid. De informatie die hieruit vloeit, zal dan verder verwerkt worden door de medewerkers van het OCMW.”

(AHP)