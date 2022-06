Medewerkers Dadipark komen nog eens samen voor het goede doel

Vriendinnen Rita Leenknecht, Joselyne Staelens en Carmen Hovaere organiseren op zaterdag 18 juni een reünie voor alle oud-medewerkers van het voormalige Dadipark. Inmiddels zijn er reeds tachtig mensen ingeschreven. “Maar we hopen nog meer mensen te bereiken.” De opbrengst van het gebeuren gaat naar de ALS-Liga.

Hoewel het Dadipark al een twintigtal jaar verdwenen is, blijven er zowel bij bezoekers als werknemers heel wat herinneringen over aan het voormalige recreatiepark in het centrum van Dadizele. Deze zomer komt er voor het tweede jaar op een rij een pop-up die de het gevoel van weleer terug naar boven zal halen. “Mede dankzij die pop-up vorig jaar kwamen wij in 2021 op het idee om een reünie te organiseren voor alle gewezen medewerkers van het Dadipark. Dat zijn er echt een pak, maar na al die jaren hebben we elkaar wat uit het oog verloren”, aldus initiatiefnemers Rita Leenknecht, Joselyne Staelens en Carmen Hovaere. De drie vriendinnen wisten inmiddels al heel wat adressen te vinden, maar beseffen maar al te goed dat ze nog niet iedereen konden bereiken. “We doen daarom ook nog graag een oproep. Iedereen die ooit gewerkt heeft in het Dadipark is meer dan welkom op zaterdag 18 juni vanaf 18 uur in ’t Torreke. Jobstudenten, vaste krachten, seizoensarbeiders, kom maar af.” Inmiddels zijn er reeds tachtig mensen ingeschreven. Daarbij zelf enkele 80-jarigen die nog in de jaren ’60 in het Dadipark werkten. “Op de reünie voorzien we een aperitief die in tijden van het Dadipark geschonken werd. Daarnaast kunnen de aanwezigen ook genieten van een ijsje en frietjes à volonté. We hopen dat de aanwezigen veel mooie herinneringen aan die prachtige tijden kunnen oprakelen.”

Ten voordele van ALS-Liga

De opbrengst van de reünie van de medewerkers van het Dadipark wordt geschonken aan het goede doel. De drie vriendinnen kozen voor de ALS-liga. “In 2019 verloor mijn man Danny Dedeurwaerder de strijd tegen de spierziekte. Danny heeft zelf als mecanicien gewerkt in het Dadipark. Zo hielp hij er onder andere de toenmalige loopbrug herstellen”, aldus Rita.