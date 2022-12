Medewerkers Biensure verkopen groenteboxen voor de Warmste Week

De medewerkers van de kantoren Staden en Roeselare van Biensure Verzekeringen brachten afgelopen weekend groenteboxen aan de man ten voordele van De Warmste Week.

“We wilden met de medewerkers van Biensure graag iets doen naar aanleiding van De Warmste Week”, vertelt woordvoerster Eline Vanclooster. “We wilden niet enkel de actie ondersteunen, maar ook het koop lokaal gegeven om onze lokale landbouwers te steunen. In samenwerking met lokale landbouwers, groentebedrijf Verduyn en brouwerij Rodenbach stelden we een groentebox samen. We voegden ook een recept en een Rodenbach aan de box toe”, zegt Eline.

“Die werd aan de man gebracht voor 12 euro. Er werden in elk geval meer dan 100 boxen verkocht. Het precies ingezamelde bedrag maken we bekend tijdens De Warmste Week”. (BCH)