Medewerkers Astrid Ehrig redenmet hulpgoederen naar Polen

Ook in het bedrijf van Astrid Ehrig (Interior Design) in de Lodewijk de Raetlaan hebben ze het hart op de juiste plaats zitten. Na een oproep op sociale media om materiaal in te zamelen trokken twee werknemers, Lieven Thorrée en Jonas Bogaert, richting Polen met een vrachtwagen volgeladen met hulpgoederen.

“Die online oproep leverde behoorlijk wat op. Niet enkel leveranciers, maar ook klanten kwamen met goederen die ze wilden meegeven met ons. In totaal hadden we vijf paletten vol met vooral kledij, maar ook speelgoed en hygiënisch materiaal.”

Op maandag zette het duo koers richting Warschau. “De hulpgoederen waren bedoeld voor de vele Oekraïners die gestrand zijn in Polen, meer dan twee miljoen in totaal. We maakten een tussenstop in Berlijn en in Warschau konden we meteen onze goederen kwijt. We zijn er niet lang gebleven, maar de mensen stonden daar al klaar om alles te verdelen De nood was zeer hoog. Het is ook zo dat 90 procent van die vluchtelingen daar opgevangen worden bij Poolse gezinnen.”

Heftige rit

Lieven, die als projectbegeleider aan de slag is bij Astrid Ehrid en Jonas die vertegenwoordiger is, stuurden afwisselend. “Het was een heftige rit natuurlijk. Maar we zijn er ook goed ontvangen. Er was ook iemand ter plaatse die voor Oost-Europa de vertegenwoordiger is van vloederenproducent Classen. Mario (David, de man van Astrid Ehrig, red.) is verantwoordelijk voor West-Europa. We waren er dus zeker van dat alles goed terecht zou komen. En dat hebben we ook met onze eigen ogen gezien”, klinkt het bij het duo.