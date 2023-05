Medewerker gemeentehuis Leo Bonte gaat met pensioen: Nick Durivault volgt hem op

Hij was een gewaardeerde medewerker op het gemeentehuis, maar vandaag vrijdag 28 april gaat Leo Bonte met pensioen. Leo werkte de voorbije 12 jaar heel wat erfgoedprojecten uit en was de gemeentelijke medewerker in het Izenbergse openluchtmuseum. Leo’s opvolger is Nick Durivault.

Leo Bonte (62) woont in Ramskapelle en na een lang parcours als journalist bij diverse kwaliteitskranten kwam hij in februari 2011 in dienst van de gemeente Alveringem. Leo werd aangeworven om er de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog en andere erfgoedprojecten uit te werken en daar bleek hij zeer capabel in.

Dossier Verschaeve

“Alveringem is een kleine gemeente maar we hebben tamelijk veel kunnen realiseren”, zegt Leo zelf. “Mooie exposities, herdenkingen en andere projecten waaraan verzamelaar Dirk Claerhout uit Beveren vaak een grote bijdrage heeft geleverd. De herinrichting van de kapelanij Verschaeve was een moeilijk dossier. Meer nog, het was bij momenten de processie van Echternach… Niettemin is Cyriel Verschaeve deel van de Alveringemse geschiedenis. Zijn duistere verleden maakt dat dit een gevoelig thema was, maar we hebben het niet verzwegen in het museum dat we in de voormalige kapelanij hebben opgericht. Van Pasen tot en met 11 november is het vrij toegankelijk. Hoe vaak het museum bezocht wordt, is moeilijk te zeggen. Reserveren hoeft immers niet. Het is geen stormloop maar in het gastenboek staan wel soms leuke reacties.”

Sinds de gemeente het Izenbergse openluchtmuseum ondersteunt, was Leo Bonte er de medewerker van dienst.

Bachten de Kupe

Het gemeentehuis doet alle reservaties voor Bachten de Kupe, springt tijdens de week bij om de herberg open te houden en helpt ook mee om evenementen als schoolbezoeken, een erfgoed- en ambachtendag uit te werken. Alveringem heeft ondertussen aan het bestuur van Bachten de Kupe wel de vraag gesteld om vergoed te kunnen worden voor de gepresteerde uren van de gemeentelijke medewerker. Het openluchtmuseum is sedert dat de gemeente Alveringem er zich over ontfermt, aan een tweede leven begonnen. Van Pasen tot na de herfstvakantie is het tijdens vakanties en op feestdagen in de namiddag geopend. Op weekdagen wordt er na reservatie open gedaan voor groepen vanaf tien personen. Leo is het museum zeer genegen, zegt hij én hij heeft ook goede ideeën. Niet onlogisch dat cultuurschepen Sylvie Thieren hem heeft gevraagd om na zijn pensionering toe te treden tot het bestuur. “Nu er wat extra vrije tijd aankomt, help ik graag om het verder uit te bouwen”, horen we van Leo.

Cultuurfanaat

Over naar zijn opvolger nu. Nick Durivault (33) is een voormalige leerkracht die sinds 2020 in Alveringem woont.

“Ik heb twaalf jaar les gegeven en deed dat met hart en ziel. Het is het massaal vele papierwerk waarin ik echt geen zin meer had. De vacature voor polyvalent medewerker bij de gemeente Alveringem trok mij aan. Ik zal er rond cultuur en toerisme werken, maar ook voor het openluchtmuseum in Izenberge. Zelf ben ik een echte cultuurliefhebber. Zo speel ik bij musicalgroep Milo in Knokke, ben ik ondervoorzitter van de toneelvereniging in De Panne en spelend lid bij Sint-Lutgardis Veurne. Later dit jaar regisseer ik mijn eerste toneelstuk. Mijn nieuwe job is een andere wereld voor mij, maar wel boeiend. Leo heeft mij de voorbije weken bijgepraat over de projecten die hij heeft opgestart: ‘Westhoekcriterium herleeft’ op zaterdag 3 juni, de onthulling van een kunstwerk op de begraafplaats in Beveren op 4 juni en de grote herdenking van de gesneuvelden in Oeren op 11 november. Mijn nieuwe job is ook een unieke kans om mijn woonplek beter te leren kennen. Ik heb er zin in”, glimlacht Nick enthousiast. (AB)