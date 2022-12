Medailles voor verdienstelijk brandweerlieden en ambulanciers

In de salons van Le Plat Pays in Zandvoorde vierde de brandweer van Komen-Waasten het feest van Sint-Barbara. Sinds 1 januari 2022 waren er 1.135 interventies voor de ambulancedienst en rukten de brandweerlieden 382 keer uit voor diverse opdrachten. Het was burgemeester Alice Leeuwerck die in naam van het gemeentebestuur iedereen verwelkomde en hen feliciteerde met het prachtige werk dat ze leveren. Bijgevolg mocht zij alle honneurs waarnemen bij de medaille-uitreiking. Er was ook nog een speciaal applaus voor ereluitenant Daniel Loridan die al jaren het beheer van de kalenderverkoop doet die bedoeld is om de werking van de vriendenkring te stimuleren. Daarnaast was er ook een minuut stilte voor de overleden Alain Vannin.

Op de foto zien we de verdienstelijk brandweermannen en ambulanciers in het gezelschap van burgemeester Alice Leeuwerck en feestleider Jean Boudouxhe. We zetten de gevierden hier allemaal op een rij: in 2022 40 jaar dienst: brandweerman Jean-François Cnockaert, korporaal Philippe Lahousse, in 2021 35 jaar dienst: brandweerman Jean Bourdouxhe, korporaal Philippe Herreman, 30 jaar dienst: brandweerman Michael Cornillie, 20 jaar dienst: Tonny Cornillie, 10 jaar dienst: brandweermannen Justin Fontaine, Gaëtan Ricour, Junior Wade, Sebastien Stampers; in 2020: 30 jaar dienst: brandweerman Vincent Deboschere, korporaal Dany Deramaux, korporaal Jean-François Demey, 15 jaar dienst: de brandweermannen Nicolas Derudder, Morgan Bourdouxhe, Sébastien Polfliet, Maxime Bartier, sergeant Olivier Kerckenaere, 10 jaar dienst: de brandweermannen Lazaro Denaes, Steve Blois. Ook de hulpverleningszone kon mannen feliciteren met hun dienstjaren. 35 jaar dienst: Jean Bourdouxhe medaille eerste klas, 25 jaar dienst, kruis tweede klasse: Valles José, Philippe Herreman, Philippe Lahousse, Dany Deramaux, Jean-François Demey, 15 jaar dienst, kruis eerste klas: Thierry Masse, Jimmy Lahousse. (ZB/foto ZB)

Foto en os ZB