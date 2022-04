Medaillekandidaat Flore Stappers naar de Deaflympics in Brazilië: “Eerst de finale, daarna het podium”

De Olympische Spelen van Tokio zijn al voor velen een verre herinnering en ook de winterspelen van afgelopen februari in het Chinese Peking behoren al tot de geschiedenis.

Maar op 1 mei beginnen de Deaflympics, zeg maar de Olympische Spelen voor doven en gehoorgestoorden, in het Braziliaanse Caxias do Sul, een stad in het zuiden van Brazilië met een klein half miljoen inwoners. Voor België en West-Vlaanderen kunnen we rekenen op de Oostkampse Flore Stappers (26) die er zal aantreden in de atletiekdiscipline op de 100 en 200 meter. Ze trekt niet zonder ambitie naar de competitie. Samen met haar is ook haar trainer Carlos Baillieu uit Oostkamp aanwezig. “De selectie van Flore was al een uitgemaakte zaak nadat ze Europees kampioen geworden was, maar de aanloop naar deze spelen waren toch hobbelig”, stelt hij. “Een paar blessures dreigden roet in het eten te gooien en ook het financiële plaatje klopte niet volledig, maar gelukkig is dit nu achter de rug en kunnen we ons concentreren op het belangrijkste, het sportieve. Het podium is realistisch op de 200 meter, op de 100 meter is er veel concurrentie.”

Puzzelstukjes

Flore zelf kijkt al reikhalzend uit naar haar vertrek. “In de eerste week van de paasvakantie zijn we 10 dagen op stage geweest naar Spanje om ons volledig te richten op atletiek”, vertelt ze enthousiast. “Daar vielen voor mijn trainer en mijzelf stilaan de puzzelstukjes in mekaar en ik heb daar terug veel vertrouwen in mijzelf gevonden. Het was zowel een mentale als een fysieke boost. Het begint nu te kriebelen en de laatste dagen gaan in, nog een paar puzzelstukjes leggen en we zijn er klaar voor.”

Aan ambitie ontbreekt het de atlete ook niet. “Mijn ambitie is om elke wedstrijd te knallen om zo in de finale te geraken, hopelijk met een verbetering van mijn persoonlijk record. Eenmaal in de finale kan ik alleen maar nog harder gaan om toch voor dat medaille te gaan. Ik hoop toch om met minstens één of meer medailles huiswaarts te keren. De wedstrijd moet nog gelopen worden, er kan van alles gebeuren. De finales worden de beslissing van het moment, het blijft één grote verrassing.”

De vorige spelen in Samsun, Turkije in 2017 draaiden dan wel uit op een grote ontgoocheling. “Ik was tweemaal medaillekandidaat, maar ik zag mijn droom uit elkaar spatten in de halve finale van de 100 meter. Toen scheurde mijn hamstring en dat was de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. Ik was mentaal totaal gebroken. Maar hier wil ik in Brazilië niet aan denken. We vertrekken met een positieve ingesteldheid.”

Flore loopt de reeksen van de 100 meter op 8 mei en de reeksen van de 200 meter op 13 mei. De reeksen en finales worden op dezelfde dag gelopen. (GD)