Medaille Carnegie Heldenfonds voor Sanne en Pedro

Net voor de start van de gemeenteraad overhandigde burgemeester Kurt Windels een medaille van het Carnegie Heldenfonds aan Sanne Vandekerckhove uit de Krekelstraat en Pedro Delaere uit de Timmermanstraat. Op woensdag 26 oktober 2022 redde Sanne een 61-jarige man uit het kanaal in Roeselare, die helaas later toch is overleden. Op zaterdag 28 juli 2018 redde Pedro een 51-jarige vrouw uit het kanaal, eveneens in Roeselare. Zij was met haar wagen in het kanaal terechtgekomen. Beide dorpsgenoten ontvingen een medaille van het Carnegie Heldenfonds, omdat ze ‘met gevaar voor eigen lijf en goed voor anderen in de bres zijn gesprongen’. Op de foto zie je burgemeester Kurt Windels tussen Sanne en Pedro. (Patrick D.)

