Mechelse herder Kito (4) zoekt warme thuis

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij het dierenasiel van Roeselare. Daar zoeken ze een thuis voor Kito (4), een Mechelse herder die verzot is op spelen en die heel goed luistert.

Kito werd gevonden op straat met een pijnlijke poot en werd daarom naar het asiel gebracht. Na enig zoekwerk bleek dat Kito geen warme thuis had. Daarom werd hij in beslag genomen. Ondertussen verblijft hij al anderhalf jaar bij de vrijwilligers van het dierenasiel. “Het wordt dus dringend tijd dat we een goede thuis voor hem vinden”, aldus Deborah, medewerker van het dierenasiel.

Knuffelaar eerste klas

“Kito is een knuffelaar eerste klas. Een echte lieverd die zo bij jou in de zetel op schoot komt zitten. Buiten kan hij zich ten volle uitleven. Spelen met de bal doet hij het allerliefst. Hij luistert als de beste en ook wandelen met Kito is heel aangenaam.”

Kito is wel heel beschermend. “Hij verdedigt huis en haard met poot en tand. Mensen ontvangen die hij nog niet kent, kan in het begin dus even een uitdaging zijn”, aldus Deborah. “We zoeken een warme thuis waar hij zichzelf mag zijn. Liefst met een grote tuin. Graag verzorgers die al wat ervaring hebben met het ras. Kito is tot slot niet verzot op andere honden of kleine kinderen in huis.”