Mechelse herder Boyka al één jaar ter adoptie in dierenasiel Poezewoef: “Een baasje zou hem zoveel deugd doen”

Boyka is een energieke en lieve Mechelse herder van één jaar en negen maanden. Ondertussen verblijft Boyka al één jaar in dierenasiel Poezewoef in Poperinge. “We begrijpen niet waarom niemand Boyka wil adopteren”, zucht Joceline Mahieu van Dierenasiel Poezewoef.

“Na een inbeslagname is Boyka hier terechtgekomen op 10 juni 2022. We kregen al verschillende geïnteresseerde adoptanten over de vloer, maar iedereen haakt af. Boyka is een lieve schat. We begrijpen er niets van van”, zegt Joceline Mahieu van Dierenasiel Poezewoef. Het dierenasiel opende in 2018 de deuren langs de Ouderdomseweg 9C in Poperinge en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op.

“Boyka, een lieve, energieke en knappe Mechelse herder. Boyka omschrijven in één woord? Energiek”, lacht medewerker Lies Vandevelde. “Hij is nu eenmaal een jonge, speelse Mechelaar. Boyka houdt van ravotten, wandelen, spelen en knuffelen. Het is een echte knuffelkont. Hij heeft nog heel wat te leren. Een baasje zou hem zoveel deugd doen.”

“Boyka heeft nood aan een consequent baasje en structuur”

Aandacht

“Een persoon die sterk in zijn of haar schoenen staat met een consequente en kordate benadering zou perfect passen bij Boyka als baasje. Hij kent soms niet het einde van zijn eigen enthousiasme. Ervaring met het hondenras is niet noodzakelijk. Er zit heel veel potentieel in Boyka. Hij kent al de basiscommando’s en volgde ook puppyklas. De hondenschool zou hij zeker leuk vinden. Hij is ook enorm leergierig. Tijdens zijn verblijf in het asiel werden hem al verschillende commando’s geleerd en dat viel bij hem in de smaak”, zegt Joceline.

(Lees verder onder de foto.)

Mechelse herder Boyka is al één jaar ter adoptie in dierenasiel Poezewoef en zoekt een baasje. © LBR

Boyka is een sociale hond, maar heeft het moeilijk om met andere dieren in een omgeving te vertoeven. “Sinds hij acht maanden zit, leeft hij in een kennel. Veel ervaring met andere dieren heeft hij dus niet. Er wordt met hem gewandeld, gespeeld, geknuffeld… maar hij verdient een warm nest. Hij heeft nood aan een consequent baasje en structuur. We hopen uit de grond van ons hart dat iemand hem dat wil geven.”

In dierenasiel Poezewoef zitten momenteel vijf honden ter adoptie en twee hondjes verblijven in pleeggezinnen. Daarnaast worden 37 katten opgevangen. Vijf katten staan ter adoptie. De andere katten zitten nog in quarantaine of zijn kittens waardoor ze te jong zijn om te adopteren.