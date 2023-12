Mechelse herder Aida (2) stierf net niet van de honger: “Ze zweefde tussen leven en dood”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Zij zoeken een thuis voor de lieve Mechelse herder Aida (2).

“Aida zweefde op het randje tussen leven en dood toen ze bij ons aankwam”, vertelt asielmedewerker Lotte Veys. “Ze werd in beslag genomen omdat ze samen met haar zus zonder eten of drinken werd opgesloten in een kleine kooi. Een dag langer en ze was er niet meer geweest.”

Knuffelbeest

Ondertussen is Aida weer op krachten gekomen. Haar zus werd al geadopteerd en nu zoekt ook zij een warm nest. “Aida is geen spring in ’t veld. Ze stelt zich eerder afwachtend op. Ze leert heel graag, maar wel op haar eigen tempo. Zo duurde het even voor ze hier in het zwembad durfde, maar nu is ze een echte waterrat.” Van spelen met een bal moet Aida niet veel hebben. “Ze komt liever vragen om een knuffel”, glimlacht Lotte.

“Aida is heel sociaal en lief. We zoeken baasjes voor haar die haar vooral rust, steun en geduld zullen bieden.” Aida wordt niet geplaatst bij katten.