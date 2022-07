Meadow mikt op kroontje Miss West-Vlaanderen: “Ik wil pesters bewijzen dat kritiek mij niet raakt”

Meadow Wicke (17) uit Ieper is een van de achttien kandidates voor Miss West-Vlaanderen. “De missverkiezing neemt momenteel veel tijd in beslag, maar ik neem deel met een duidelijk doel.”

En dat doel is haar zelfvertrouwen een boost geven. “Ik word in de middelbare school gepest. Voornamelijk opmerkingen over mijn lichaam komen soms hard aan. Ik ben nu eenmaal aan de magere kant, heb niet dezelfde rondingen als leeftijdsgenoten. Blijkbaar vinden die pestkoppen dat een reden om mij uit te lachen. Maar door de ervaring van de missverkiezing wil ik aan mijn pesters bewijzen dat hun kritiek mij niet raakt. Ik hoop hier dus zelfverzekerder uit te komen.”

“Ik verkoop snoepzakjes voor Pelicano, een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede”

Voor Meadow betekent Miss West-Vlaanderen dus meer dan enkel een schoonheidswedstrijd. “We zijn onlangs officieel met de activiteiten van start gegaan. Alle kandidates werden in Plopsaland De Panne verwacht voor de officiële voorstelling van alle deelneemsters. Ook aan de attracties stonden fotografen en journalisten klaar om ons beter te leren kennen. Ik had natuurlijk wel wat stress, maar iedereen was zo vriendelijk. Ook de andere kandidates zijn super lieve meisjes. Het voelt goed om tussen hen te mogen staan.”

Steun

Meadow wordt in dit avontuur ook door haar omgeving gesteund. “Mijn ouders staan volledig achter mijn deelname, net als mijn mammie. Ik ben ook het Miss België Comité echt dankbaar, want zij begeleiden mij super doorheen dit avontuur. Eigenlijk heb ik weinig negatieve reacties ontvangen. Ook de zoektocht naar sponsors verliep vlot, nadat de handelaars beseften dat ik echt mijn best doe om voor hen promotie te maken.”

Of Meadow Miss West-Vlaanderen wil winnen? “Ik denk dat elke kandidate deelneemt met de wens om te winnen. Ook ik. Maar ik ben me wel bewust van mijn jonge leeftijd, die spreekt misschien niet in mijn voordeel. Ik geniet eigenlijk vooral van de ervaring en alle leuke ontmoetingen. Ik zou al heel gelukkig zijn mocht ik de finale halen of een ander lintje winnen. Zo delen ze ook een prijs uit voor de kandidate die zich het beste heeft ingezet voor een eigen gekozen goed doel. Daar ben ik me volop voor aan het inzetten. Ik verkoop namelijk snoepzakjes voor Pelicano, een Belgische organisatie die strijdt tegen kinderarmoede.”

Meadow staat positief in het leven en leidt een druk leven. “Ik volg verzorging op school, een richting die me echt ligt. Ik ben een heel sociaal meisje en ga graag met kinderen of ouderen om. Ik hoop dan ook later als verpleegkundige of verzorgster aan de slag te gaan. Ik werk ook al vaak als student, zodat ik de missverkiezing zelf kan bekostigen. Het is mijn droom, dus ik betaal alles zelf. Daarnaast sport ik ook al mijn hele leven. Ik ben dan ook vaak in de fitness terug te vinden”, besluit Meadow.