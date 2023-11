McDonald’s in beroep bij deputatie tegen weigering vergunning door Torhout

McDonald’s blijft ijveren voor de bouw van een restaurant op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat in Torhout. De fastfoodketen legt zich niet neer bij de weigering van de omgevingsvergunning door het stadsbestuur en heeft beroep aangetekend bij de bestendige deputatie. Het bedrijf reageert lauw op de alternatieve locaties die de stad voorstelt.

McDonald’s wil zijn vestiging inplanten pal tegenover het tankstation Dats 24 aan de Bruggestraat. Op die plaats staat nu nog de villa van Stany Hollevoet en zijn vrouw Rosa Casier. Het is de bedoeling hun huis met grote tuin te slopen en er het restaurant te realiseren. Maar de burgemeester en schepenen, die onderstrepen geenszins tégen de komst van een McDo naar Torhout te zijn, vinden de bewuste locatie niet oké.

Kruispunt zou gevaarlijker worden

“We zijn voorstander van een filiaal van McDonald’s in Torhout”, herhaalt schepen van Vergunningen Joost Cuvelier wat hij eerder al zei. “Maar niet op de hoek van de Pottebezem- met de Bruggestraat. Dat is op het vlak van mobiliteit geen geschikte plaats. De verkeersimpact op de buurt zou te groot zijn. Zo zouden we het kruispunt met onder meer de Oude Gentweg nóg gevaarlijker maken dan het nu al is.”

Er werden tijdens het openbaar onderzoek meer dan 60 bezwaarschriften ingediend, vooral van omwonenden. De meesten zijn op zich niet tegen een fastfoodrestaurant, maar wel in hun eigen buurt.

Alternatieve locatievoorstellen

“We hadden beloofd om samen met McDonald’s op zoek te gaan naar een andere en betere plaats om het fastfoodrestaurant in te planten”, vervolgt de schepen. “Dat is intussen ook gebeurd.”

Burgemeester Kristof Audenaert is met een vertegenwoordiging van de fastfoodketen op pad geweest en heeft drie alternatieve locaties gesuggereerd: vooreerst de site van de gesloten Hostellerie ’t Gravenhof aan de Oostendestraat, ten tweede de verlaten, oude carwash naast de Mercedes-garage aan de Noordlaan en ten derde een domein aan de Roeselaarseweg. Het bedrijf reageerde echter lauw op die voorstellen. De site van ’t Gravenhof bijvoorbeeld bevindt zich veel te ver van de stadskern, zo luidt het.

Dossier ligt politiek gevoelig

En dus blijft McDonald’s de kaart trekken van een vestiging op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat. Er werd zopas beroep tegen de negatieve beslissing van het Torhoutse College van Burgemeester en Schepenen aangetekend bij de provincie. Zo krijgt de bestendige deputatie de kwestie op haar bord. Tegen begin februari moet dat bestuursorgaan een beslissing nemen.

Op de sociale media zijn de voorstanders van een McDonald’s in de eigen stad talrijk. Bijgevolg ligt het dossier politiek gevoelig. Zeker voor Bart Naeyaert, want die is én gemeenteraadslid in Torhout én gedeputeerde van Omgevingsvergunningen in de provincie.