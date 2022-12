MCC Verstraete bezorgt kerstmaaltijden aan huis in Maldegem

Om ervoor te zorgen dat ook mensen die het moeilijk hebben konden genieten van een gezellige kerstavond, pakte de gemeente Maldegem ook dit jaar uit met een kerstactie. Voor dat initiatief kon ze rekenen op de medewerking van lokale handelaars en vrijwilligers.

Via het OCMW en het sociaal huis kon een lijst worden aangelegd van wie er voor een kerstmaaltijd en attenties in aanmerking kwam. De maaltijden werden door de handelaars en vrijwilligers klaargemaakt. De maaltijden en kerstgeschenken konden zaterdag 24 december door de mensen in het sociaal huis en in de sociale kruidenier Philemon worden afgehaald. In totaal werden 345 kerstmaaltijden voor 134 gezinnen klaargemaakt.

Hulp van MCC Verstraete

Omdat er op de lijst ook mensen stonden die zelf hun kerstmaaltijd en attenties niet konden afhalen, bood MCC Verstraete aan om die op 24 december bij die mensen te bezorgen. Zaterdag net voor de middag kwamen personeelsleden van MCC Verstraete 26 kerstpakketten in het sociaal huis afhalen. (LV)