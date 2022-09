Maxime zet bezetting van werfkraan na 11 dagen stop

11 dagen nadat Maxime Winne (37) in een werfkraan klauterde met als doel zijn dochters terug te zien, kwam zondagnamiddag een einde aan zijn actie. Onder begeleiding van Franse speciale eenheden werd hij weggebracht voor een medische controle en een garde-a-vue. De man werd toegejuicht door honderden supporters op de begane grond.

Het was een emotionele oproep die op de spandoeken te lezen stond. Na een echtscheiding in 2017 kreeg Maxime nog amper zijn dochters te zien, een breuk die volledig werd in 2018. De man spande verschillende rechtszaken aan teneinde bezoekrecht af te dwingen maar haalde iedere keer bakzeil. Uit pure wanhoop klauterde hij uiteindelijk op 1 september tot bovenin een werfkraan, een mastodont die hij tot kort voordien zelf bestuurde.

Zijn actie leek eerst in dovemansoren te vallen maar op sociale media werd het verhaal al snel opgepikt. Maxime groeide op die manier uit tot een soort van volksheld en kreeg heel wat steun van zowel Fransen als Belgen. In de loop van de week kreeg hij van het Franse gerecht het bevel de kraan te verlaten, een oproep die bij Maxime zelf op weinig begrip kon rekenen. Na verschillende onderhandelingen stuurde de politie uiteindelijk leden van de RAID, de Franse speciale eenheden, naar boven. Met zijn smartphone in de hand kroop Maxime tot in het puntje van de kraan, waardoor de politie hem onmogelijk kon verwijderen. Het volledige relaas was live op sociale media te volgen.

Veel steun voor actie

Doordat Maxime alles voortdurend online gooide, groeide hij uit tot een symbool voor heel wat ouders en kreeg hij dan ook erg veel ondersteuning. Mensen brachten hem eten en drinken en dagelijks stonden talrijke supporters hem toe te juichen vanop de begane grond. Donderdag werd zelfs iemand door de politie van de kraan afgeplukt, de man wilde Maxime vervoegen. De ordediensten besloten uiteindelijk de cabine van de kraan leeg te halen, waardoor de man naar beneden zou worden gedwongen.

Zondag namiddag, klokslag 15 uur, kwam Maxime dan toch naar beneden. In onderling overleg met de speciale eenheden gebeurde dit zonder slag of stoot. De man werd weggebracht voor een medische controle en werd nadien in garde-a-vue geplaatst, het Franse equivalent van een aanhouding. Het tafereel speelde zich af onder luid gejuich van de honderden mensen die ter plaatse waren. Met spandoeken, tshirts en toeters staken ze de kerel een hart onder de riem. Bij de aanwezigen waren ook verschillende Belgische organisaties zoals het Centrum voor Ouders & Kind, die de vaak ouderwetse regelgeving rond hoederecht aan de kaak stellen.

Maxime liet ondertussen reeds weten dat hij opnieuw actie zal voeren totdat hij zijn dochters te zien krijgt. Meer details wenste hij nog niet te geven.

