Maxime werkt als eerste Belg ooit mee aan vermaard ijshotel

Beeldhouwer Maxime Van Besien (30) uit De Haan is de eerste Belg die straks een suite mag realiseren uit sneeuw en ijs in het befaamde IJshotel in Zweden. Opvallend: hij werkt doorgaans vooral met hout en leerde beeldhouwen met ijs dankzij… YouTube. Momenteel is hij ook bezig aan een indrukwekkend werk in hooi en stro voor het Ensorjaar. “Ik droom ervan om de wereld naar mij te laten komen.”

Op een afgelegen boerderij in Vlissegem bij De Haan verwelkomt Maxime ons hartelijk in zijn atelier. In de hangar valt meteen de indrukwekkende buste van James Ensor in hooi en riet op. Maar liefst 4 meter hoog en 1.200 kilo zwaar en straks een van de pronkstukken voor het Ensorjaar in Oostende. Maar ons bezoek heeft een nog straffere reden: Maxime vertrekt straks naar het Hoge Noorden waar hij een kamer mag ontwerpen in het IJshotel in Jukkasjärvi, bij Kiruna. Dat hotel bestaat volledig uit ijs, tot het bed toe, en wordt elk jaar opnieuw gebouwd. Het is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Zweden en wereldberoemd. Voor één nacht in dit – letterlijk en figuurlijk – coole hotel moet je al snel 750 euro ophoesten.

Een van de suites van de voorbije jaren. © Big Ben Productions/Icehotel

Elk jaar wordt er wereldwijd een wedstrijd uitgeschreven om een van de twaalf unieke suites te ontwerpen. In mei diende de schrijnwerker uit De Haan zijn dossier in. Diezelfde maand nog kreeg hij te horen dat hij geselecteerd was, als eerste Belg ooit (het IJshotel opende voor het eerst de deuren in 1990, red.). Dinsdag stapt hij het vliegtuig op richting Stockholm om daarna 16 uur lang de slaaptrein te nemen tot 200 kilometer boven de poolcirkel. Hij komt er in een streek terecht waar het min dertig graden is, al is het slechts min 5 in de kamers zelf. “Voor mensen die ijssculpturen maken, is het IJshotel een beetje als de Mount Everest beklimmen”, grijnst Maxime van achter zijn lange baard. “We krijgen 15 dagen de tijd voor de realisatie. De meeste kunstenaars doen het per twee. Ik doe het straks op mijn eentje, maar we zijn wel goed omkaderd.”

Geboren showman

Een straffe prestatie, zeker als je weet dat hij er slechts voor het eerst mee aan de slag ging in 2016, tijdens zijn studies kunstmeubelmaker aan Sint-Luc in Doornik, een uitloper van zijn studies schrijnwerker in Brugge, met meubelrestauratie als specialisatie. “Al sinds mijn 15de heb ik een voorliefde voor hout. Tijdens het jaar maak ik hedendaagse kunstwerken op maat of voor mijn jaarlijkse collectie die tentoongesteld wordt in hotel Bellevue in De Haan.” Opvallend: het houten daktimmerwerk van dat hotel én van het gemeentehuis werd nog gemaakt door een van zijn voorvaders. “Veel van wat ik doe, vloeit voort uit zelfstudie. Ik ben erg nieuwsgierig, maar ook koppig. Als ik iets wil begrijpen, kan ik het moeilijk loslaten. Opvallend: toen hij naar Doornik trok om lessen in het Frans te volgen, sprak hij amper de taal. “Ik had overal mijn woordenboeken bij de hand.” Het was tijdens die opleiding dat hij een wedstrijd opmerkte waarbij er artiesten ijs konden sculpteren. “Ik heb toen elke video op YouTube gezien, denk ik. Ik wil op zo’n moment alles weten. Zelfs mijn beitels maakte ik zelf. Het was een fantastische ervaring. Ik werd uiteindelijk vijfde tussen allemaal professionals, maar ontdekte ook dat ik genoot van die interactie met het publiek. Ergens in mij zit een geboren showman.” (lacht) “Kerstmarkten en privé-evenementen in de winter zijn daar de perfecte momenten voor. Het is ook voor het publiek een ervaring die blijft hangen. Eind dit jaar heb ik nog een liveshow in onder meer Gent en Oostende.”

Het ontwerp voor de kamer stelt een feniks centraal. © GF

Het sculpteren van ijs bracht hem al de wereld rond – in zijn mailbox zitten momenteel uitnodigingen voor Australië en Canada. “Vorig jaar en het jaar daarvoor was ik ook al te zien in het BBC 2-programma The Greatest Snowman, waarin celebrities voor het eerst ijs sculpteerden. Ik mocht hen mee begeleiden in Oostenrijk en het zorgde er mee voor dat ik intussen een imago heb opgebouwd in het showbizzwereldje.”

Grenzen verleggen

Met het ontwerpen van een kamer voor het Zweedse ijshotel zet Maxime zichzelf nu definitief op de kaart. “Elk jaar probeer ik mijn grenzen te verleggen”, aldus Maxime. “Dit was al langer een droom. Dat ik erbij ben, is al een prestatie op zich.” Voor het ontwerp liet Maxime zich inspireren door de natuurlijke omgeving. “Het ijs is afkomstig uit de nabijgelegen rivier, de Torne. Na het seizoen smelt het hotel en keert het water terug naar moeder natuur. En het jaar nadien herrijst het weer, als een feniks. Mijn ontwerp is daarop gebaseerd, met metershoge vleugels in de muren. Werken met ijs vereist een enorme focus. Eén fout laat zich al meteen zien. Het is bovendien fragiele materie die je maar één keer kan bewerken.”

De drang om bij te leren is groot bij Maxime. “Ik ben koppig en nieuwsgierig tegelijkertijd.” © gianni vanlangendonck Gianni Vanlangendonck

Met ijs kan Maxime naar eigen zeggen alle richtingen uit, maar ook hout inspireert hem. “Ik beschouw mezelf als een beeldhouwer van seizoenen. In de winter maak ik al plannen voor de zomer, en omgekeerd. Ik plan soms twee jaar vooruit.” Daarbij komen soms onverwachte projecten op zijn pad. “Een Duitse vriendin had ons ingeschreven om een sculptuur in hooi en stro te maken. Heel tof om te doen, vooral omdat je met heel duurzame materialen werkt.” Bij zijn thuiskomst kreeg Maxime plots lucht van een wedstrijd in Oostende om iets creatiefs te doen voor het Ensorjaar. “Het was mijn moeder die het idee opperde om iets te realiseren in duurzame materialen. Zo’n sculptuur uit hout, hooi en stro is in ons land nog niet bekend. Ik ben volop de laatste hand aan het leggen eraan. Volgende maand moet het klaar zijn. Door telkens mijn grenzen te verleggen, maak ik ook ruimte voor creativiteit.”

Het stopt dus maar niet voor Maxime. “De grote droom? Een eigen atelier, natuurlijk. Of zelf een symposium of beeldhouwwedstrijd organiseren en de wereld naar mij laten komen, want je leert er altijd weer fantastische mensen kennen. Ah, ik droom er ook nog van om ooit de tafel te ontwerpen van het tv-programma Vive le vélo over de Tour de France. Karl mag mij altijd bellen. Voor een tafel in hout dus, niet in ijs.” (lacht)

Info: www.maximus-sculptor.com en www.icehotel.com.