Maxime (37) sluit zich op in werfkraan: “Ik wil mijn dochters zien en zal mijn actie niet stoppen tot dat moment is aangebroken”

Een bizarre situatie houdt zowel inwoners van Menen als van de Franse buurgemeente Halluin al een week lang in de ban. Maxime Winne (37), een man met roots in Heule, klauterde vorige week donderdag in een werfkraan en sloot er zichzelf op. Hij zag zijn kinderen voor het laatst in 2017 en wil op die manier justitie tot actie dwingen.

“Help me!” De woorden op één van de talrijke banners die bovenaan de werfkraan hangen, spreken klare taal. Maxime, een Fransman die het gros van zijn jeugd in Heule doorbracht, zit er al meer dan een week opgesloten en smeekt om hulp. De man, vader van twee dochters, kreeg zijn dochters na een slepend conflict met zijn ex-echtgenote al jaren niet meer te zien en vindt geen luisterend oor bij de overheid.

“Door hier in een kraan te klauteren en me op te sluiten, hoop ik een doorbraak te kunnen forceren.”

“We woonden in het zuiden van Frankrijk toen de relatie tussen de moeder van mijn dochters in 2017 verwaterde”, klinkt het tijdens een telefonisch interview. “Het draaide uiteindelijk uit op een scheiding, waarna ik nog slechts sporadisch de kinderen te zien kreeg. In 2018 weigerde de mama mij om nog te spreken met mijn dochters en kreeg ik ze ook niet meer te zien. Een situatie die tot op heden nog steeds niet is veranderd.”

Doorbraak forceren

“Een aaneenschakeling van rechtszaken verder is een oplossing nog niet in zicht en zag ik nog steeds mijn dochters niet terug”, zucht hij. “Mijn ex-schoonfamilie kent zowat iedereen in het zuiden en als inwijkeling ken ik er niemand. Het was dan ook vechten tegen de bierkaai, vandaar dat ik terugkeerde naar het noorden, in de hoop hier gehoord te worden. Helaas blijft justitie erg log en liggen ze van mijn dossier niet echt wakker. Door hier in een kraan te klauteren en me op te sluiten, hoop ik een doorbraak te kunnen forceren.”

Chantage

Het Franse gerecht, dat zich doorgaans keihard opstelt in onderhandelingen, is alvast niet bereid in te gaan op wat ze chantage noemen. Een bevel om de kraan te verlaten, werd afgeleverd en er werd gedreigd om speciale eenheden in te zetten indien nodig. Maxime maakt van zijn kant uit geen aanstalten om te vertrekken. “Als ze me hier komen halen, dan klauter ik tot in het puntje van de kraan. Dat ze me daar dan maar eens wegplukken. Ik wil mijn dochters zien en zal mijn actie niet stoppen tot dat moment is aangebroken.”

Dat zijn actie ook in Menen aandacht krijgt, is te wijten aan de plaats waar de werfkraan staat opgesteld. De sokkel van het gevaarte staat in Halluin, pal tegen de Menense Grensstraat aan.