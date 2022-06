Maxim Bintein en Inora Aeck primus op WSO-Jeugdsportdag in Veurne

In Veurne vond na een onderbreking van twee jaar door corona voor de zeventiende keer de WSO-Jeugdsportdag plaats. In totaal namen meer dan duizend kinderen deel aan dit sportieve evenement. In de finaleproef toonden Maxim Bintein van vbs De Ooievaar uit Poelkapelle en Inora Aeck van vbs Capucienen uit Ieper zich de besten.

Het Westhoek Sportoverleg (WSO) is een interlokaal samenwerkingsverband tussen de sportdiensten van Veurne, Ieper, Poperinge, Zonnebeke, Heuvelland, Alveringem, Lo-Reninge, Mesen, Langemark-Poelkapelle en Vleteren. De WSO-Jeugdsportdag voor leerlingen van het vierde leerjaar uit die gemeenten is traditioneel een van de hoogtepunten van het jaar. Door corona kon dit sportieve evenement twee jaar na elkaar niet doorgaan, maar nu tekenden opnieuw meer dan duizend leerlingen present voor een dag vol sport.

De kinderen kregen negen sportproeven voorgeschoteld, waaronder hockey, rijden met een go-cart, een hindernissenparcours en 400 meter lopen. De beste drie jongen en beste drie meisjes van elke proef namen het op het einde van de dag tegen elkaar op in een finale loopproef met onderweg verschillende hindernissen.

Maxim Bintein van vbs De Ooievaar uit Poelkapelle bij de jongens en Inora Aeck van vbs Capucienen uit Ieper bij de meisjes kwamen als eerste over de finish. Zij kregen net als de tweede en de derde een sporttas met daarin tal van mooie prijzen. (KVCL)