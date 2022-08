Maxim (14) maakt Zuienkerkse versie van Monopoly: “Vergroot het inlevingsvermogen”

Dat landbouwerszoon Maxim De Voldere een creatief kantje heeft, wisten zijn ouders al. Maar ze waren zelf ook verrast toen hij met een eigen versie van Monopoly op de proppen kwam. Een Zuienkerke-editie nog wel. “Dat maakt het spel nóg leuker”, klinkt het.

Vergeet Brussel Nieuwstraat en Antwerpen Meir. In de Monopoly-versie van de 14-jarige Maxim De Voldere is het allemaal Groot-Zuienkerke wat de klok slaat. “Ik kwam op het idee toen ik na de examens plots veel vrije tijd over had. In die periode speelde ik vaak Monopoly met mijn broer, en op een gegeven moment dacht ik: Zou het niet leuker zijn als je al die plekjes op het spelbord ook allemaal echt kent? Er bestond wel al een Brugge-editie, maar als fiere Zuienkerkenaar wilde ik liever een lokale versie spelen. Je voelt je daardoor als het ware nog meer betrokken bij het spel”, vertelt de jongeman uit Houtave. Domein Polderwind, herberg Drie Koningen, slagerij Chris, de vier kerken… ze staan er allemaal op. “Ik heb eerst een lijstje opgesteld en had al snel tientallen locaties. De bekendste heb ik dan op het bord gezet, vervolgens heb ik al de kaartjes ook aangepast. Daar ben ik wel een dagje zoet mee geweest maar het was een leuke vakantiebezigheid”, glimlacht Maxim. Hij speelde het spel ondertussen al met vader Kurt. “En ja, hij won”, knipoogt die. “Maar ik vind het goed gevonden van Maxim. Ergens zomaar huizen zetten zonder dat je weet hoe het er ginder uitziet, eigenlijk is dat een beetje raar, hé… Zo’n lokale editie vergroot je inleving en dat maakt het spel nog leuker.”

Ik heb eerst een lijstje opgesteld en had al snel tientallen locaties

Tweede versie

Maxim kreeg op Facebook een pak reacties, en ondertussen heeft hij de smaak ook goed te pakken. Er volgde nog een tweede versie van het bekende bordspel met daarop allemaal hofsteden van Zuienkerkse landbouwers. “Dat was eigenlijk een ideetje van mijn broer”, zegt Maxim er eerlijkheidshalve bij. “We waren de Zuienkerkse editie aan het spelen toen hij plots zei: Zou het niet leuk zijn om er ook eentje te maken van de Zuienkerkse boeren? Papa kent er veel, dus het bord was gauw gevuld”, klinkt het. Voor de gelukskaartjes Kans en Algemeen Fonds liet Maxim zijn creativiteit de vrije loop. Je wint de prijs van het polderkrantje, staat er bijvoorbeeld te lezen, of Je verkocht je oude tractor voor 1.000 euro. “Voor die prijs moet het al een héél oude tractor zijn”, knipoogt vader Kurt. “Weet je, eigenlijk is het echt wel iets voor Maxim om zoiets te bedenken én het dan ook nog uit te werken. Hij was van jongs af aan al heel creatief, en hij is ook best wel technisch aangelegd. Als je computer eens een slechte dag heeft, krijgt Maxim het ding gegarandeerd weer aan de praat”, klinkt het trots. Al helpt de jongeman ook graag mee met papa op de boerderij. “Ik zie graag beestjes”, klinkt het.