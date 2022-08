Max zoekt rustig gezin

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Max, een lieve kruising van anderhalf jaar oud die niet zo goed kan omgaan met stress.

“Max is een hele lieve hond”, vertelt Desiree van de Pandora Stichting. “Hij is gezellig, speels, grappig en heel gevoelig. Hij heeft meestal wel wat tijd nodig om iemand te leren kennen. Want Max is een hond met een rugzakje. Het drukke gezin waar hij nu woont, houdt heel veel van hem. Maar al die stress wordt Max soms wat te veel en dan kan hij onverwacht fel reageren.”

In een deuk

Daarom zoekt Desiree nu een nieuwe thuis voor Max. “Dat rugzakje wil zeggen dat Max erg prikkelgevoelig is. Zijn stressemmer zit snel vol en raakt minder snel leeg. Daarom zijn kinderen ook heel moeilijk voor hem. Andere honden lukt dan weer wel, op voorwaarde dat zij wat rustiger en stabieler zijn. We hebben een uitgebreid gedragsdeskundig rapport van hem, dat we kunnen meegeven met zijn nieuwe baasjes.”

Verder kan Max goed een paar uur alleen zijn en heeft hij nood aan een grote tuin om zich lekker in uit te leven. “Want eens hij zichzelf kan zijn, lig je echt in een deuk met zijn fratsen”, besluit Desiree.