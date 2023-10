Maurits Kesteloot trommelt er lustig op los op zijn 101ste verjaardag

Op woensdag 25 oktober trommelde Maurits Kesteloot samen met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Veurne zijn familie en vrienden bijeen voor een glaasje bubbels en een lekkere verjaardagstaart met 101 kaarsjes.

Maurits, geboren op 25 oktober 1922, verblijft in wzc Ter Linden in Veurne. Hij verbleef als tiener enkele jaren in Canada, maar keerde later terug naar zijn vaderland. Hij was een groot voetballiefhebber. Bij KSV Veurne was hij het manusje van alles. Nakijken van het materiaal en zelfs de ballen een nieuw kleurtje geven: niets was hem te min. Daarom kreeg het stadion van Veurne ook zijn naam als erkentelijkheid voor al wat hij gedaan had.

(Lees verder onder de video)



Muziek en z’n familie is zijn leven

Maurits was meer dan 70 jaar trommelaar bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Veurne. Hier was hij altijd als eerste ter plaatse bij de repetities om alles klaar te zetten. De fanfare was speciaal afgezakt naar het wzw Ter Linden om Maurits een serenade te brengen. Maurits nam zoals vroeger de trommelstokken ter hand en trommelde mee op de toon van de deuntjes van de fanfare.

Maurits heeft vier kinderen: de tweeling Frans (overleden) en Alex (75), Marie-Roos (72) en Patrick (69) en acht kleinkinderen. De vijf zussen, Madeleine, Annie, Noëlla, Monique en Lutgarde en één broer Georges kwamen meegenieten met Maurits. Maar groot was de verrassing toen kleindochter Eva, die luitenant-kolonel is bij het leger in Israël, even tussen al het oorlogsgeweld door aan de telefoon kwam om haar grootvader te feliciteren.

Feest in Veurne voor een man die zich zijn hele leven heeft ingezet voor al wat hem lief was: zijn familie, zijn muziek en het voetbal. Schepen Guido Hoste kwam een bloemstuk schenken in naam van het stadsbestuur, waarna de fanfare nog enkele deuntjes speelde en het verzorgend personeel van zijn afdeling de glaasjes nog even bijvulden. (JT)