Op Kerstmis was het in AZ Groeninge in Kortrijk tot 17.55 uur wachten tot het eerste kerstekindje geboren werd.

De eer is weggelegd voor Maurice D’Hulst, een flinke zoon van 3,380 kg en het eerste kindje van Lowie D’Hulst en Amber Callewaert uit Rollegem. (EDB)