Mattijs uit Wevelgem gaat met podcast ‘Op Papier’ op zoek naar hoe verhalen tot stand komen

Hoe komen verhalenvertellers tot hun verhaal? Dat is het onderwerp van de nieuwe podcast ‘Op Papier’ van Wevelgemnaar Mattijs Degrande. Het mooiste compliment kreeg hij van gast Leen Dendievel die hem vertelde dat ze zelf eerder al met dat idee zat.

“De podcast heet Op Papier omdat dat het startidee was: hoe begint een schrijver aan een boek”, vertelt Mattijs. Maar ondertussen werd het uitgebreid naar verhalenmakers tout court. Een comedian, een liedjesschrijver, een nieuwslezeres, ze zijn allen creatief bezig met tekst. In de podcast gaan we op zoek naar hoe een tekst tot bij het publiek komt. Denk bijvoorbeeld aan Niels Destadsbader: hoe en waar schrijft hij zijn liedjes, waar haalt hij zijn inspiratie en wanneer kan hij zeggen: Nu is het klaar om gezongen te worden. Aan wie laat hij het eerst horen. Het eindresultaat kent iedereen, wat mij interesseert en waar ik naar vraag is het proces dat daaraan voorafgaat.”

En dus nodigt Mattijs schrijvers uit aan zijn tafel. Naast Leen Dendievel passeerden Wout Dujardin, WTV-anker Kjenta Vangampelaere, rapper Samoerai, Jeroen Maes van het Prethuis en comedian Hans Cools al de revue. In december volgt auteur Koen D’Haene.

Zo mottig als een krab

“Het is niet de bedoeling een BV-fabriek aan te spreken”, vervolgt Mattijs. “Ik wil wel doorgronden hoe boeiend het verhaal is dat ik kan vertellen. Soms komen er verrassende zaken uit de bus. Een WTV-nieuwslezeres zit nooit stil. Het is niet zo dat ze een blaadje papier voorgeschoteld krijgt, ze is de hele dag in de weer met opzoekingswerk en teksten samenstellen. Ook als je zo mottig bent als een krab, je moet ’s avonds wel voor die camera gaan zitten. Idem met een comedian die ergens op een druilerige dag in een godvergeten gat voor dertig man gaat optreden. Hoe doet die dat om die click te maken en er toch in te vliegen? Of rapper Samoerai die amper slaapt en heel gedreven is. Hoe combineert hij dat met vrouw, kind en een gigantische moestuin. Hou houden zij al die balletjes in de lucht? Eigenlijk gaan we even meegluren in de werkethiek van schrijvers.

Wouter Deprez

De podcasts Op Papier duren een half uur tot een uur. Gevraagd naar zijn droomgast hoeft Mattijs niet lang na te denken. “Wouter Deprez! Hij schrijft, speelt en regisseert ook. Die zou ik graag voor de micro krijgen, maar ik zal eerst nog wat oefenen”; besluit Mattijs al lachend.