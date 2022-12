Matthys bv neemt paardenstallenproductie over: “Niet lang over getwijfeld”

Matthys bv uit Lo neemt de productie van paardenstallen over van Westland nv uit Reninge. “Na dertig jaar geven we de fakkel door”, zegt zaakvoerder Karel Louwagie. “We vonden met Matthys een uitstekende overnemer.”

Dertig jaar na de start van de productie van paardenstallen op de site in Reninge, beslist Westland om de activiteiten over te dragen aan Matthys bv uit Lo. “Het was een moeilijke beslissing”, zegt zaakvoerder Karel Louwagie. “De afdeling paardenstalling werd in de jaren ’80 opgestart door Roger Louwagie (die in 1960 Westland nv oprichtte, red.). Hij vond geen kwalitatieve stalling voor zijn eigen paarden en besliste dan maar om die zelf te gaan produceren. Westland groeide de voorbije drie decennia uit tot een gevestigde waarde in de stallenbouw voor paarden.”

Westland, dat sinds 2003 ook een vestiging heeft in Slovakije, wil zich meer concentreren op de industrie met onder meer het maken van staalstructuren en automotive racks. “De paardenstallen zijn altijd een apart deel van onze productie geweest”, zegt Karel Louwagie. “We zijn blij dat we met Matthys bv een uitstekende overnemer hebben gevonden. Ze nemen alle kennis en knowhow van de voorbije 30 jaar over en gaan die verder uitbreiden. De voortzetting en de kwaliteit zijn gegarandeerd.”

Aanvulling

De broers Geert en Patriek Matthys, de zaakvoerders van Matthys bv, grepen de opportuniteit met beide handen aan. De overname is een perfecte aanvulling op hun bestaande aanbod van industrie- en landbouwgebouwen en stalinrichtingen voor rundvee en varkens. “Nadat Karel ons benaderde, hebben we niet erg lang getwijfeld”, zegt Geert Matthys. “Door de nieuwe wetgeving voor varkensboeren is de inrichting van varkensstallen gestagneerd. De mogelijkheid die we nu krijgen om ons toe te leggen op paardenstallen is een uitgelezen kans.”

“We zijn gemotiveerd om Westland-producten van dezelfde hoge kwaliteit te vervaardigen”, gaat Patriek Matthys verder. “De combinatie van de paardenstallen met de industriegebouwen die we zetten, zorgt ervoor dat paardeneigenaars die op zoek zijn naar een totaaloplossing voortaan bij ons kunnen aankloppen. Daar zijn we heel blij mee.”

Patriek Matthys heeft er een goed oog in dat de overname vlot zal verlopen. “De overdracht van materialen en kennis zal vermoedelijk wel de hele maand januari in beslag nemen”, besluit Patriek Matthys. “Maar we zetten er volop onze schouders onder.”

Matthys bv staat van 12 tot 15 januari met een beursstand op Agri Flanders in Flanders Expo in Gent. Vanaf januari kan je terecht op www.matthyshorsehousing.be voor meer info.