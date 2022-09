Matthis Laevens start dansopleiding aan Royal Ballet School in Londen: “Enkel perfectie is goed genoeg”

Voor Matthis Laevens (14) uit Otegem gaat een droom in vervulling. Het jonge danstalent van Balletschool Raymonda in Deerlijk vertrekt op 10 september naar Londen om er een dansopleiding te volgen aan de gerenommeerde Royal Ballet School. “Het wordt geen sinecure want de lat ligt er bijzonder hoog. Maar ik zie het helemaal zitten.”

Plié, tendu en avant, pirouette, retiré, allégro, bras, developpé… en zo kunnen we nog even doorgaan. Het zijn allemaal termen uit de wereld van het ballet die bij Jan Modaal allicht niet meteen een belletje doen rinkelen maar niet het minste geheim inhouden voor Matthis Laevens. Dansen en sierlijk bewegen zijn echt zijn ding. Samen met papa Tom Laevens, mama An Defoor, oudere zus Chanel (18) en jongere zus Alizée woont het 14-jarige dansfenomeen in de Zwevegemse deelgemeente Otegem. Zo goed als alle vrije tijd is hij echter terug te vinden in de lokalen van Balletschool Raymonda van Wendy Demeyere in Uzien in Deerlijk.

“Hoe het allemaal begonnen is? Ik had twee mogelijkheden: naar de crèche gaan of meegaan met mama die dansles gaf in de balletschool en ik heb voor de tweede optie geopteerd”, start Matthis zijn verhaal. “Uiteraard heb ik nog geen seconde spijt gehad over deze beslissing… Mijn mama heeft zelf ook een hele danscarrière beleefd. De spreekwoordelijke appel is bij mij niet ver van de boom gevallen.”

Beloning

“Mijn mama was mijn eerste lesgeefster. Zij geeft nog altijd les aan de jongste generatie dansertjes. Vanaf het tweede leerjaar was Wendy mijn danslerares. Mijn doopmeter werd mijn lesgeefster… Ik heb er bijzonder veel van opgestoken. Oefenen, nog eens oefenen, herhalen en nog eens herhalen. Blijven werken tot het perfect is. Dat is de aanpak en die werpt duidelijk nog altijd vruchten af. Later kreeg ik ook nog les jazz van Louise en modern van Morgan, de dochter van Wendy.”

Ik kon kiezen tussen de crèche of meegaan naar mama’s dansles

“Vanaf het derde leerjaar ben ik beginnen meedoen met wedstrijden. Een beloning die je kreeg als je altijd flink meewerkte in de les. Ik danste solo en in groep en de resultaten waren van in de beginfase een meevaller. Ik viel zo goed als telkens in de (eerste) prijzen. Dat waren telkens stimulansen om op de ingeslagen weg verder te werken. In 2019 waagde ik met succes mijn kans in de Youth American Grand Prix (YAGP) in Parijs en was ik geselecteerd om in hetzelfde jaar deel te nemen aan de overkoepelende finale van de YAGP in New York. Een onvergetelijke ervaring tussen de beste jonge dansers van de wereld.”

Top van de wereld

“De positieve lijn werd doorgetrokken tijdens mijn tweede deelname in Parijs want ik kreeg van diverse gereputeerde internationale dansscholen short terms en scholarships aangeboden. Dat zijn intensieve stages van één week, gevolgd door een auditie die eventueel tot meer kan leiden. Een beetje moeilijk voor mezelf om zeggen maar dit jaar was het opnieuw bingo in de Franse hoofdstad. Ik kaapte de eerste plaats klassiek en de tweede plaats modern weg. Maar wat meer was: ik ontving een beurs van een week van de Royal Ballet School in Londen. Tijdens de krokusvakantie moest ik er bewijzen dat ik geschikt was voor de opleiding. Alles verliep naar wens en het licht werd op groen gezet. En nu is het zo ver!”

“De jongste twee jaar volgde ik de richting Latijn aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem. In Londen ga ik het dansen en de gewone studies combineren. De Royal Ballet School heeft twee afdelingen. Ik zal verblijven in White Lodge, een monumentaal Georgisch huis in Richmond Park. Het was vroeger een koninklijke residentie. Ik zal er in een klas zitten van 11 jongens en 11 meisjes. Eén medeleerling ken ik alvast. Clovis, een Fransman die in Parijs tweede en eerste werd in respectievelijk klassiek en modern.”

“De Royal Ballet School staat heel hoog aangeschreven en behoort tot de top van de wereld. De lat ligt er heel hoog. Alle onderwijs gebeurt in het Engels maar dat schrikt me geenszins af. Ik heb al mijn lessenrooster gekregen en dat is best pittig. Elke weekdag opstaan op 7 uur. Het dagschema zelf is een afwisseling van lessen theorie en 4 à 5 uur dans. Om 19 uur staat er zelfs nog een uurtje studie op het programma. Om 21.45 uur is het onherroepelijk bedtijd.”

“Ik vertrek op zaterdag 10 september met de Eurostar naar Londen. Drie weken later, op 30 september, keer ik een eerste keer terug naar België. Ik weet nu al dat ik met de eindejaarsperiode ook thuis zal zijn, dat het schooljaar eindigt op 16 juli van volgend jaar en dat het hoogtepunt van het schooljaar een grote show is die wordt opgevoerd in het Royal Opera House.”

“Of ik al eens met tegenzin naar de dansles trek? Nooit, echt nooit. Ik heb geen schrik van veel te trainen. Ik eet best gezond en heb het geluk dat ik niet blessuregevoelig ben. Ballet is vallen en opstaan. Ik heb bij mijn mama en Wendy en alle lesgevers van Balletschool Raymonda geleerd dat enkel de perfectie goed genoeg is. Nu wil ik er eerst het beste van maken in Londen. In de toekomst wil ik graag een professionele carrière uitbouwen in de compagnie van de Royal Ballet School. Mijn Londens dansavontuur kan niet snel genoeg beginnen.”