Matthis en Noa willen 600 mezenbollen verkopen voor Warmste Week

Broer en zus Mathis en Noa Vervaecke verkochten vorig jaar al 300 mezenbollen voor De Warmste Week en willen dat aantal dit jaar verdubbelen. “Het was papa die ons heeft uitgedaagd, en dat moet je met ons niet doen”, klinkt het strijdvaardig.

De Warmste Week wil dit jaar vlammen tegen kansarmoede. Een op acht Vlamingen worden immers in kansarmoede geboren. De Warmste Week wil het thema zichtbaar maken en zo geld inzamelen voor het DWW-Fonds. En daar willen Mathis en Noa hun steentje aan bijdragen. “Vorig jaar hebben we zo 300 mezenbollen verkocht”, opent Mathis. “Dat ging vrij vlot. Het is mama die ons op het idee bracht. We steunen er niet alleen het goede doel mee, maar we doen ook de vele vogeltjes een plezier.”

Het duo wil dit jaar echter nog een stap verder gaan. “Papa daagde ons uit en dat moet je met ons niet doen”, gaat Noa verder. “Hij zei ons dat we nooit het dubbele zouden kunnen verkopen. Maar let maar eens op: we gaan het doen. We kregen voldoende sponsoring bij elkaar om er 600 aan te kopen en die gaan we allemaal verkopen.”

Verkoopstandje

“Waarom we willen meedoen? School is een beetje saai”, grapt Mathis. “Als we dan mezenbollen kunnen verkopen op school tijdens de speeltijd, dan maken we het minder saai. Maar we mogen ook met standjes op andere locaties staan: zo mogen we onder andere bij de overburen op de oprit staan, aan de scouts, en mogen we ter hoogte van bakkerij Van Parijs in de Mariakerkelaan een standje opzetten.”

De kinderen worden gesteund door papa Olivier Vervaecke en mama Tina Bacqaert. “Natuurlijk gaan we hen helpen”, zeggen hun ouders. “Of ze erin gaan slagen? Ze zijn alvast vastberaden. Er zijn al wat voorafbestellingen. De prijs valt op zich ook wel mee: we vragen een euro voor een mezenbol. Het is echter niet zomaar een mezenbol. De kinderen kleurden zelf vlammetjes om aan de bollen te hangen. Daar kwamen enkele van hun vriendjes bij helpen.”

Wie niet tot bij een van de standjes van de kinderen geraakt, kan ook mezenbollen bestellen via mezenbollen@gmail.com.