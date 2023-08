Matthieu Kerckhove uit Vlissegem bouwt droomleven uit in Montenegro: “Nog geen massatoerisme hier”

Vlissegemnaar Matthieu Kerckhove (34) liet vierenhalf jaar geleden alles achter om samen met de liefde van zijn leven een nieuw avontuur te beginnen in Montenegro, meer dan tweeduizend kilometer van huis. Hoopoe Glamping krijgt op Tripadvisor vijf sterren, het maximum. “Deze streek heeft zó veel te bieden.”

Matthieu Kerckhove (34) is een geboren avonturier: als kind raakte hij geïnspireerd door de oude dia’s van een grootoom, die al in de jaren vijftig verre fietsreizen ondernam. “Zelf begon ik met langeafstandswandelingen naar Val Thorens, de Pyreneeën en dwars door Groot-Brittannië. Mijn eerste eigen avonturen op de fiets brachten me onder meer in Wales en Gibraltar, en later zelfs helemaal tot in China”, vertelt hij. Tijdens een van zijn omzwervingen bleef hij uiteindelijk hangen in Montenegro.

Het kleine land op de Balkan bleef als vakantiebestemming lang onder de radar, maar de Vlissegemnaar verloor er dadelijk zijn hart. “Rivierdalen, bossen, meren: ik was meteen weg van de eindeloze natuurpracht die het land te bieden heeft”, vertelt hij. Matthieu vond er ook de liefde. “Daria was hier aan het backpacken en vond mij via couchsurfing.com. De zetel was toevallig nog vrij, en van het een kwam het ander”, lacht hij.

Dreamteam

Daria en Matthieu bleken al snel een dreamteam te zijn: hij de avontuurlijke reisgids en handige harry, zij het vriendelijke gezicht aan het onthaal. “Ik heb vroeger nog als timmerman gewerkt, Daria was financieel adviseur voor een grote kledingketen. We vullen elkaar goed aan”, klinkt het. In 2019 stapte Matthieu met zijn drie jaar oudere vriendin in het huwelijksbootje. Twee dagen later vestigden ze zich definitief in Montenegro. “We kochten hier een hectare grond en maakten onze droom waar”, zegt Matthieu.

“Montenegro is maar half zo groot als België, en er zijn ook maar 620.000 inwoners. Er is dus nog heel veel open ruimte, en vooral: veel minder regulitis. Je doet hier nog zo’n beetje wat je wil”, klinkt het. Toeristen kunnen hun hart ophalen aan de ongerepte natuurpracht van het land. De Tara River Canyon is, na de Grand Canyon in de VS, de diepste kloof ter wereld maar je kan er ook zwemmen onder klaterende watervallen. “Montenegro is heel bergachtig, maar ook een heel groen land. De zomers zijn hier droog en heet, in de winter valt er meer regen dan bij jullie”, knipoogt Matthieu.

“Montenegro heeft alles wat een mens zich dromen kan”

Hun Hoopoe Glamping – zo genoemd naar een exotische vogelsoort – is gelegen in Braceni, een piepklein dorpje op de pittoreske heuvels rond Lake Skadar. “Het grootste meer van de Balkan”, merkt Matthieu op. “Met wat geluk kan je er wilde schildpadden spotten.” Het koppel organiseert er wandelingen, kanotochten en jeepsafari’s, logeren kan er – buiten het seizoen – al vanaf 90 euro per nacht. “In juli en augustus betaal je iets meer, maar daarvoor bieden we je wel een onvergetelijke reiservaring aan. Het massatoerisme heeft dit land nog niet kapotgemaakt”, zegt Matthieu. Hij werkt er samen met de locals. “We kopen hun kaas en honing, sturen onze gasten door voor boottochtjes en wijnproeverij… Op die manier dragen we ons steentje bij aan de lokale economie”, klinkt het.

Volgeboekt

Hoopoe Glamping opende de deuren in het voorjaar van 2019. “Corona hebben we overleefd”, aldus Matthieu, die toen wel even naar België terugkeerde om hier zijn oude job als timmerman weer op te nemen. “Maar ondertussen draait onze glamping uitstekend: deze zomer zijn we zelfs helemaal volgeboekt. ‘t Is hier ook niet altijd allemaal rozengeur en maneschijn natuurlijk. Achter de schermen zijn we altijd druk aan het werk.”

Hoopoe Glamping draait uitstekend. © gf

Als ze zelf eens een weekje vrijaf hebben, trekken Matthieu en Daria er met de caravan opuit. “Vorig jaar zijn we naar Albanië en Griekenland geweest. Maar ook Montenegro zelf zijn we nog altijd volop aan het ontdekken. Het land heeft zó veel te bieden”, aldus nog Matthieu. Desondanks heeft hij weleens heimwee naar De Haan. “Ik mis Vlissegem Kermis”, lacht hij. Daria en Matthieu hebben intussen ook een zoontje van vijf. “Iets opstarten in het buitenland is altijd een gok natuurlijk, maar de toekomst lacht ons toe. Montenegro heeft alles wat een mens zich dromen kan, het leven is hier aangenaam. Veel minder gejaagd dan in België”, besluit Matthieu.

Info: www.hoopoeglamping.com