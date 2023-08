Matthieu Bonne zwemt 30 uur lang in de Spuikom ter voorbereiding van nieuwe wereldrecordpoging

Vrijdag op het middaguur dook avonturier Matthieu Bonne het water van de Spuikom in om er pas dertig uur later terug uit te komen. De Bredenaar hield er een training in aanloop van zijn wereldrecordpoging om de langste afstand aan een stuk te zwemmen.

Bredenaar Matthieu Bonne vertrekt eind augustus naar Griekenland om er een poging te wagen om het wereldrecord ‘Langste afstand non-stop zwemmen’ te verbreken. Amper 29 jaar, maar al een palmares om u tegen te zeggen. Zo beklom hij in september 2017 de Mont Blanc, de hoogste top in de Alpen met een hoogte van maar liefst 4.807,81 meter. Het was de start van meer, want nog geen jaar later nam hij deel aan de zogenaamde Marathon des Sables, een loop van 237 kilometer door de snikhete Marokkaanse woestijn. Hij was meteen een van de jongste Belgen aan de start. In augustus wou hij de top van de Matterhorn bereiken, een berg van 4.478 meter hoog op de grens van Zwitserland en Italië. Hij slaagde erin.

Datzelfde jaar was er nog een deelname aan de Ironman Busselton, goed voor een zwemafstand van 3,8 kilometer, een fietstocht van 180 kilometer en een marathon. Daarna kwam in 2019 de deelname aan Kamp Waes, een televisieprogramma waarin Bonne en veertien andere Vlamingen acht dagen lang uitgedaagd werden door de Special Forces Group en een elite-eenheid binnen Defensie. Daarna zwom hij nog het Kanaal over, reed hij 1.224 kilometer België rond met de fiets, beklom hij de Eiger (3.600 meter), zwom hij de Belgische kustlijn af en zwom hij acht triatlons in evenveel dagen op de acht officiële Canarische Eilanden. Zijn laatste stunt dateert van april dit jaar. In zeven dagen tijd fietste hij 3.619,72 kilometer bijeen in Arizona. Daarvoor fietste hij gemiddeld twintig uur per dag. Dat record werd nu erkend door de World Ultra-Cycling Association en het Guiness Book of Records.

En Bonne zou Bonne niet zijn moest hij geen nieuwe stunt op poten zetten. Om de wereldrecordpoging te ondernemen trekt Matthieu Bonne eind augustus naar Griekenland. Daar zal hij in de Golf van Korinthe 127 kilometer zwemmen. Zonder ook maar enige vorm van land. Hij mag daarbij niets aanraken en eten gebeurt al watertrappelend. Een uitzonderlijke uitdaging als je het ons vraagt. Om zijn eigen lichaam en uithoudingsvermogen te testen hield de Bredenaar vrijdag en zaterdag een zwemmarathon waarbij hij 30 uur lang non-stop zwemt. Dat deed hij in de Spuikom op de grens tussen Oostende en Bredene.