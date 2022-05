Matthieu Bonne staat op het punt waanzinnig record te pakken

Slopend. Dat is wel het minst wat je kan zeggen van de fysieke krachttoer van Matthieu Bonne. Zowel fysiek als mentaal gaat hij tot het uiterste op de acht Canarische eilanden, waar hij acht triatlons in acht dagen wil vervolledigen. Vandaag wacht zijn laatste en zwaarste krachttoer.

Met de glimlach, maar met steeds groter wordende wallen, verscheen Matthieu Bonne uit Bredene aan de start van de triatlons. Of hij het haalt weten we vanavond pas, maar nu al kunnen we van een bovenmenselijke prestatie spreken. De redder in het Brugse zwembad wilde op acht dagen tijd acht triatlons vervolledigen op de acht Canarische eilanden. De eerste dag had Bonne verwacht die vlot af te werken. Hij was immers fysiek in topconditie en startte ook fris aan de eerste zwemtocht van 3,8 km, een fietstocht van 180 km met als afsluiter een marathon, goed voor 42 km. Alleen bleek de fietstocht, door het hoogteverschil, heel pittig te zijn. Het grootste gevaar schuilde echter in de oversteek tussen de eilanden. Die deed Matthieu per zeilboot de eerste dagen. Al vrij snel werd duidelijk dat hij zeebenen kreeg, en hij sliep die eerste nacht slechts een uur of drie, vier. Ook de hitte speelde hem parten, want voor een dergelijke proef is het najaar een betere periode.

Geen slaap

Ook dag drie bleek er stevig in te hakken. “Vanaf nu nemen we het dag per dag”, liet hij optekenen. Die nacht had hij letterlijk niét geslapen. Toch zette hij alweer een sterke tijd neer en finishte even voor middernacht, met zelfs nog een boeketje bloemen voor zijn moeder, zijn grootste steun en toeverlaat. Een onvergetelijke Moederdag dus. Die nacht kon hij evenwel uitrusten op hotel en werd de reis verder gezet per vliegtuig. Toch bleven de hitte en de hoogtemeters op de fiets hem parten spelen. Mentaal bleef hij evenwel ijzersterk.

Wat Matthieu Bonne doet, tart alle verbeelding. © Stef Reynaert

Op voorhand getuigde zowel zijn moeder als zijn trainer Luc Van Lierde over zijn onbreekbare spirit. Meer nog: op dag zes zette hij nog een straffe tijd neer op de fiets, ondanks alweer een drietal uur slaap. Ook de voorlaatste triatlon in Lanzarote werkte hij vlot af, al ligt het zwaartepunt heel duidelijk op het achtste en laatste eiland. Daar zijn immers geen verharde wegen. Zijn koersfiets moet hij er ook inruilen voor een mountainbike. Om in zijn opdracht te slagen, dient hij voor middernacht aan te komen. Hij speelde alvast op zeker door vanmorgen vroeg al het water in te duiken. Als alles goed gaat, komt hij vanavond aan en heeft hij er dan een zwemtocht van een goeie 30 km op zitten, een fietstocht van 1.440 km en ook nog eens een indrukwekkende loopafstand van 337,6 km.

Matthieu is fysiek ijzersterk, mentaal is hij onbreekbaar

Zijn hele avontuur wordt overigens gefilmd door het Oostendse multimediabedrijf Glowball Films onder leiding van Klaas Backers. Stef Reynaert zorgt voor het knappe fotomateriaal. “Ik heb een heel team rondom mij kunnen verzamelen, en ik ben hen één voor één dankbaar”, zei Matthieu Bonne voor de start. Maar als hij donderdagavond over de eindmeet wandelt, dan heeft hij het vooral aan zichzelf te danken.