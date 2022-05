Matthieu Bonne rondt loodzware triatlonreeks op Canarische Eilanden succesvol af met acht triatlons in acht dagen

Avonturier Matthieu Bonne heeft zijn ongeziene en loodzware triatlonreeks op de Canarische Eilanden succesvol beëindigd. De redder van het Brugse LAGO-zwembad legde acht volledige triatlons af in acht dagen tijd op de acht verschillende eilanden. En dat met maximum drie uur nachtrust en hallucinaties door de vermoeidheid en het slaaptekort. “Ik ben enorm trots. Dit is ongetwijfeld de zwaarste inspanning die ik ooit gedaan heb”, zegt Matthieu Bonne van op het eiland La Graciosa.



Anderhalf jaar lang heeft Matthieu Bonne zich onder de deskundige begeleiding van voormalig toptriatleet Luc Van Lierde minutieus voorbereid op deze onwaarschijnlijke stunt. Want wat Matthieu op de Canarische Eilanden van plan was, heeft nog niemand hem ooit voorgedaan: 30,88 kilometer zwemmen, 1.441,6 kilometer fietsen en 337,56 kilometer lopen. Niets lieten ze aan het toeval over, want de Canarische Eilanden kunnen met hun harde wind, bergachtig reliëf en hoge temperaturen best lelijk uit de hoek komen. Om het nog eens extra zwaar te maken moest Bonne de eerste vier dagen van eiland naar eiland varen met een zeilboot, omdat hij anders nooit tijdig aan de volgende triatlon kon beginnen.

De eerste twee nachten kon ik maar goed drie uur slapen. Mijn triatlon op Tenerife legde ik zelfs af nadat ik letterlijk geen oog dicht had gedaan.

“Ik wist op voorhand niet hoe mijn lichaam hierop zou reageren. Zeeziek ben ik gelukkig niet geworden, maar slapen was echt niet evident. De eerste twee nachten kon ik maar goed drie uur slapen. Mijn triatlon op Tenerife legde ik zelfs af nadat ik letterlijk geen oog dicht had gedaan. De oceaan ging wild tekeer, waardoor de zeilboot constant van links naar rechts slingerde. Op de koop toe moest ik mijn marathon op het heetste moment van de dag lopen en gaf de thermometer zelfs ruim 30 graden aan. Ik finishte die triatlon pas om 23.45 uur. Gelukkig was mijn team er om mij aan te moedigen. Om mijn mama voor alle steun te bedanken, gaf ik haar een boeketje bloemen. Het was dan ook Moederdag”, zegt Matthieu.

Hallucinaties

Coach Luc Van Lierde had hem aangeraden om niet te snel de eerste triatlons te voltooien. Zo wilde hij vermijden dat zijn poulain zichzelf zou voorbijsnellen en op het einde zonder energie zou vallen. Ondanks de korte nachten, de 2.500 hoogtemeters die hij gemiddeld moest overwinnen, de harde wind en hoge temperaturen legde Matthieu de eerste vier triatlons af in een gemiddelde van 11 uur en 43 minuten.

Na de tocht in Tenerife kon Matthieu voortaan iedere nacht in een bed in een hotel slapen. Dat vooruitzicht gaf hem nieuwe moed. Na een zware triatlon op Gran Canaria met maar liefst 3.000 hoogtemeters keek Matthieu erg uit naar dag 6. Op Fuertaventura kon hij in de omgeving van zijn lievelingsstad Majanicho lopen, maar de tocht op het eiland werd een echte martelgang.

Ik begon door het continue slaaptekort te hallucineren tijdens mijn fietstocht

“Na opnieuw een nacht van slechts drie uur begon de vermoeidheid enorm door te wegen. Ik begon door het continue slaaptekort te hallucineren tijdens mijn fietstocht. Het was ook nog eens erg warm. De laatste 25 kilometer van mijn marathon deden zo veel pijn. Op een pijnschaal van 1 tot 10 voelde het echt als 12 aan. Maar als je een doel voor ogen hebt, dan doe je er alles aan en ga je nog eens extra door de muur”, gaat Matthieu Bonne verder.

Zwaarste eiland op het eind

Het voorlaatste eiland tijdens zijn challenge, Lanzarote, ging gelet op de opeenstapeling van triatlons best vlot. Maar de loodjes op het eind wegen altijd het zwaarst door, en dat bleek op La Graciosa. Omdat het achtste eiland niet geasfalteerd is, moest Matthieu zijn hele triatlon op onverharde paden fietsen en lopen. Op voorhand had hij bewust het eiland niet verkend, juist om het extra mysterieus te houden. Om zeker tijdig de finish te halen, startte hij al om 5.15 uur ’s morgens. Na een lange tocht bereikte hij uiteindelijk om 23.30 uur lokale tijd de finish.

Ik besef nog niet goed wat er de voorbije acht dagen gebeurd is

“Ik ben zo ongelofelijk moe en moet alles nog eens goed laten bezinken. Ik besef nog niet goed wat er de voorbije acht dagen gebeurd is. Het was zo zwaar, maar tegelijkertijd heb ik enorm genoten. Ik ben erg dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze onwaarschijnlijke tocht tot een goed einde te brengen, met in mijn buurt de mensen die ik het liefst zie. Zonder de goeie begeleiding van coach Luc, de immense steun die ik iedere dag gekregen heb van mijn team en mijn werkgever LAGO zou dit niet mogelijk geweest zijn”, besluit Matthieu.