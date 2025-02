Matthieu Bonne klaar voor nieuw wereldrecord: “Weer oogt niet veelbelovend”

Ultra-atleet en recordjager Matthieu Bonne uit Bredene is naar eigen zeggen helemaal klaar om het wereldrecord 48 uur lopen aan te vallen.

Begin januari maakte Matthieu Bonne bekend dat hij dit jaar drie wereldrecords wilde aanpakken, en eentje daarvan al in februari. En nu is het zover. Op vrijdag 21 februari gaat hij voor het eerste wereldrecord. Op Instagram blikt hij alvast vooruit.

“Na het wereldrecord in zes dagen wil ik nu proberen om de 48 uur op mijn CV te zetten. Er is meer dan 473 kilometer nodig om het 29 jaar oude record te breken.”

Matthieu bereidde zich een maand lang voor in Afrika. © Instagram Matthieu Bonne

Dat doet hij in Taiwan, waar hij deelneemt aan een wedstrijd, waarvan hij verwacht dat het een lastige wordt. “Het weerbericht oogt niet veelbelovend. Maar één ding is altijd zeker als ik een wereldrecord wil aanvallen: slecht weer en regen.” (lacht) “Ik heb het de laatste jaren leren appreciëren en zie het als een extra uitdaging in plaats van iets negatiefs. Het geeft me ook een goed excuus om mijn gele regenjas aan te doen en als een Teletubbie in het park rond te lopen, net zoals tijdens mijn zesdaags record vorig jaar.”

Opnieuw zal zijn wedstrijd live te volgen zijn. Hij is overigens niet alleen afgezakt naar Taipei City. Zijn trouwe equipe, die hij vorig jaar nog bejubelde in onze krant, is er ook bij. Eerder al postte hij een mooie foto van hem en zijn moeder, die hem naar eigen zeggen altijd steunt.