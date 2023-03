Matthieu Bonne is niet de enige: ook deze West-Vlamingen gingen (met succes) voor wereldrecord

Je kan het zo zot nog niet verzinnen of er bestaat een wereldrecord van. Matthieu Bonne wil deze week het wereldrecord van de langste afstand fietsen in zeven dagen tijd verbreken en dus 3.590 kilometer afleggen. Maar hij is niet de enige West-Vlaming die zijn zinnen erop heeft gezet om met naam en toenaam in de lijst van Guinness World Records te komen. Welke West-Vlamingen hebben er nog een wereldrecord op hun naam staan en wie moest er zijn titel helaas afgeven?

Langste afstand op een springbal: 32,8 kilometer in 12 uur

In totaal hopte Glenn Valentin tot 32,8 kilometer op de atletiekpiste van Ieper.

Ieperling Glenn Valentin verbrak op 21 maart 2021 het wereldrecord van langste afstand afleggen op een springbal in 24 uur tijd. In totaal hopte hij tot 32,8 kilometer op de atletiekpiste van Ieper. Dat is zelfs een verdubbeling van het vorige record. Glen sprong in 2020 al eens de Pyreneeëncol Tourmalet op. Maar het wereldrecord was toch een uitdaging van een ander kaliber. “De pijn werd te hevig over heel mijn lichaam. Achteraf kwamen er toch wat traantjes”, vertelde Glenn.

Zandsculpturen maken met 396 mensen

Het wereldrecord voor de meeste mensen, die tegelijkertijd zandsculpturen maken werd op 23 augustus 2019 op het strand in Westende gevestigd. In totaal verzamelden er 396 mensen, die samen op het strand een schilpad maakten. De wereldrecordpoging werd georganiseerd door de vereniging Sculpture Westende onder begeleiding van Philippe Bourleau. Met dit evenement wilde Philippe de zorg voor het strand en het oceaanleven in de kijker zetten!

Jongste vrouw om alleen de wereld rond te vliegen

Zara Rutherford landde op 20 januari 2022 na een reis de hele wereld rond. © Belga Image – AFP, John Thys

Zara Rutherford is met haar 19 jaar en 199 dagen de jongste vrouwelijke piloot ooit, die op haar eentje de wereld is rondgevlogen in een ultralicht vliegtuig. De Brits-Belgische Zara werd geboren in Kortrijk in een familie geboeid door de luchtvaart. Met haar wereldrecord wil Zara meisjes en jonge vrouwen aanmoedigen om hun dromen waar te maken en om te gaan voor een carrière in de STEM-wetenschappen (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Zara vertrok met haar vliegtuig op 18 augustus 2018 vanop de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Op 20 januari 2022 kwam Zara terug thuis. In totaal legde ze 50.000 kilometer af. Zara was daarmee ook de jongste persoon ooit om de wereld rond te vliegen, maar enkele maanden later snoepte haar jongere broer Mack dat record opnieuw van haar af.

Jongste piloot solo de wereld rond

Met zijn 17 jaar en 64 dagen is piloot Mack Rutherford de jongste persoon om alleen de wereld rond te vliegen. © KVDM

De Brits-Belgische Mack Rutherford, geboren in Kortrijk, ging in 2022 met het wereldrecord van zijn zus Zara lopen. Op 23 maart 2022 vertrok hij vanuit Sofia in Bulgarije om als jongste persoon ooit alleen de wereld rond te vliegen. Vijf maanden later op 24 augustus arriveerde hij er terug. Met zijn 17 jaar en 64 dagen is Mack de jongste piloot ooit, die solo rond de wereld vloog.

Samen een handstand doen: 399 mensen staan op hun handen

Wevelgem stond op 17 september 2009 op zijn kop. Letterlijk zelfs. Braderie Wevelgem slaagde erin om het wereldrecord handstand te verbeteren. Van de 450 deelnemers slaagden 399 in de opdracht, voldoende om zich in het Guinness Book te plaatsen. Voor elke deelnemer schonk de gemeente 1 euro aan Kom Op Tegen Kanker. Turnster Aagje Vanwalleghem uit Wevelgem was meter van het gebeuren.

Marathon padel spelen van 30 uur

Wim Heyvaert, Mathieu Loosvelt, Andre Rufino en Noah Moerken speelden samen 30 uur en 30 minuten aan een stuk padel. © ACR

Op zondag 21 augustus 2022 om 17 uur haalden Wim Heyvaert, Mathieu Loosvelt, Andre Rufino en Noah Moerken het wereldrecord binnen van langste tijd padel spelen binnen met 30 uur en 30 minuten. De vier heren begonnen er zaterdag 20 augustus om 10.30 uur aan in Duinbergen bij Knokke-Heist. Met het evenement rondom het wereldrecord werd er 11.308 euro verzameld ten voordele van het lokale goede doel: Het Baken, Het Boothuis en Het Vlot. “Zij gaan met deze centen investeren in een nieuwe snoezelruimte voor de kinderen en creëren een nieuwe onthaalhoek voor de volwassenen.”

Grootste opgraving uit de Eerste Wereldoorlog

Een record dat wellicht logischerwijze nergens anders had kunnen gevestigd worden dan in onze mooie provincie is die voor de grootste opgraving van de frontlinie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door de regelgeving van de Europese Unie mogen de slagvelden van de frontlinie in de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen niet opgegraven worden, tenzij in bepaalde uitzonderingen. In juli 2014 hebben archeologen de frontlijn tussen Ieper en Passendale afgegraven, omdat er een nieuwe gasleiding moest komen.

De opgravingen strekten zich uit over een gebied van 28,96 kilometer en is daarmee de grootste opgraving van een slagveld uit de Eerste Wereldoorlog. Eerst werd de site gekeurd door deskundigen om resterende bommen op te ruim. Daarna konden in totaal 30 archeologen er aan de slag gaan. Tijdens de opgravingen kwam men te weten dat na drie jaren vechten aan het front de loopgraven zodanig verzwakt waren dat de soldaten de kraters van granaatinslagen met elkaar verbonden.

Golfen in verschillende landen: Acht landen in 24 uur tijd

Kasper De Wulf en Alexander Hautekiet uit Brugge speelden in 24 uur een partijtje golf van 18 holes in acht verschillende landen. © Benny Proot

Kasper De Wulf en Alexander Hautekiet uit Brugge speelden in 24 uur een partijtje golf van 18 holes in acht verschillende landen. Hun tocht begon in Italië op 24 juni 2013. Via Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland eindigden ze een dag later in de Damme Golf & Country Club.

Het doel vooraf was negen landen, maar de golfbaan in Tsjechië lieten ze vallen uit tijdsnood. “We hadden last van snijdende pijn aan de knieën. Je zit verkrampt in zo’n helikopter, maar eenmaal je opnieuw op een court staat en je al die supporters ziet, vergeet je die pijn snel.” Hun record bracht 8.800 euro op voor de ziekenhuisclowns.

Hardlopen op een loopband: 100 kilometer in 5 uur, 1 minuut en 20 seconden

Bruggeling Levi Hoste liep samen met een team 100 kilometer op een loopband in iets meer dan vijf uur.

Honderd kilometer op een loopband lopen in net iets meer dan 5 uur. Dat deed Bruggeling Levi Hoste samen met elf teamgenoten van de Lokerse Atletiekvereniging (AVLO) op 14 december 2013. Daarmee staat het wereldrecord ‘snelste 100 kilometer op een loopband voor teams’ sindsdien op hun naam.

“Een verbetering met bijna 23 minuten van het vorige record, dat op naam stond van Australiërs. Zij hadden onder meer drievoudig Ironman Craig Alexander in hun team”, weet Levi Hoste. “De wissels tussen de atleten vormden het grootste risico omdat de gemiddelde snelheid dan een duik neemt. Maar daar hadden we vooraf goed op getraind.”

Grote vogelhuisjes bouwen: Vogelhuisje van 3 meter groot

Team De Vreemde Vogels – de leerlingen van het vijfde jaar BSO en TSO houtbewerking van het Vrij Technisch Instituut van Diksmuide – timmerde op 10 mei 2016 ‘s werelds grootste vogelhuisje in elkaar. De kast was 3,02 meter hoog, 2,22 meter diep en 1,59 meter breed en woog liefst 340 kg. “De nestkast verwijst naar de vele vreemde vogels die jaarlijks in de IJzer- en Handzamevallei een onderkomen vinden.”

De was ophangen: Een waslijn van 35,46 kilometer

Een wasdraad van iets meer dan 35 kilometer lang werd in De Haan volgehangen met 60.000 witgewassen kledingstukken.

Het wasmiddel Dash en de gemeente De Haan sloegen op 16 augustus 2007 de handen in elkaar. Doel: de langste waslijn ter wereld vullen. En daar slaagde de kustgemeente met brio in. Liefst 35,046 km wasdraad werd volgehangen met stralend witgewassen kleding. Daarvoor waren zowat 60.000 kledingstukken nodig, die na oproepen ingezameld werden in supermarkten.

Na de recordpoging werd de 35 ton kledij bezorgd aan vzw Spullenhulp. Het allerlaatste stuk dat opgehangen werd, was een witte beha die voor heel wat commotie zorgde in de Dash-soap ‘Schonen Hoek’. En wie kon dat beter doen dan Wendy Van Wanten?

Langste tramroute: 68 kilometer kusttram

De kusttram lijkt misschien erg alledaags, maar er hangt wel degelijk een wereldrecord aan vast. Vanaf Knokke naar Adinkerke legt de tram een afstand af van 68 kilometer. En dat is dus de langste tramroute ter wereld, goed voor een plaatsje in de lijst van Guinness World Records.

Eerste robot aan een receptie van een ziekenhuis

Onthaalrobot Pepper bij zijn eerste ‘werkdag’ in het ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende. © Rio

AZ Damiaan in Oostende is samen met het CHR ziekenhuis in Luik het eerste ziekenhuis dat een robot inzette als receptionist. Op 13 juni 2016 stond de robot ‘Pepper’ voor het eerst aan het onthaal. Pepper is 1,40 meter hoog en verplaatst zich op wielen. De robot kan een stem herkennen en ook detecteren of een man, vrouw of kind aan het praten is. “We laten enkele eenvoudige taken over aan de robot, waardoor onze medewerkers meer tijd krijgen om met de menselijke aspecten van hun job bezig te zijn”, vertelde Xavier Keters, ITC-directeur toen trots.

Langste expeditie op de Zuidpool: 5.013 km door Dansercoer

Bruggeling Sam Deltour en Dixie Dansercoer uit Nieuwpoort, die ondertussen overleden is, trokken tussen 22 november 2011 en 3 februari 2012 zonder begeleiding door Antarctica. Samen legden ze 5.013 kilometer af in 74 dagen. En dat bij een gemiddelde gevoelstemperatuur van -70 graden. Niemand deed ooit een langere expeditie op de Zuidpool zonder begeleiding.

Dixie Dansercoer (links) en Sam Deltour (rechts).

“De plek waar we gedropt werden, zat vol met oneffenheden in het ijs. Die waren tot drie meter hoog. Daardoor raakten we de eerste dagen amper een paar kilometer vooruit. Daarbovenop hadden we allebei serieus last van hoogteziekte en konden we met moeite ons voedsel binnenhouden. Na vijf dagen hebben we besloten om op een andere plek te herstarten. Geen evidentie, aangezien we zelf ook een landingsbaan van ruim 300 meter moesten graven, zodat het vliegtuig ons veilig kon oppikken…”, vertelt het duo.

Dixie Dansercoer maakte in januari 1998 ook samen met Alain Hubert uit Schaarbeek de allereerste oversteek van Oost- naar West-Antartica. In 2007 maakte het duo ook de allereerste oversteek van de Noordelijke IJszee van Siberië naar Groenland. Dixie overleed in 2021 op 58-jarige leeftijd tijdens een expeditie in Groenland, waar hij in een diepe gletsjerspleet viel. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

Lego Mindstorms-parade: 215 robots leggen 250 meter af

Rik Hostyn en Dimitri Dekyvere verbeterden op 26 juni 2016 het wereldrecord ‘langste parade van robotjes van Lego Mindstorms’ met 215 afgestelde robots. © Facebook

Rik Hostyn en Dimitri Dekyvere, docenten aan hogeschool VIVES in Kortrijk, verbeterden op 26 juni 2016 het wereldrecord ‘langste parade van robotjes van Lego Mindstorms’. Met 215 afgestelde robots werd het vorige record van 100 exemplaren verpulverd. Vooraf hadden zich 287 mensen met zo’n Lego-robot ingeschreven, maar niet elke robot raakte op tijd afgesteld. De recordpoging maakte deel uit van de feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan van VHTI, een deel van Vives.

Van Mexico naar Canada lopen: 4.227 km in 52 dagen

Ultraloper Karel Sabbe is een Anzegemnaar met een topconditie en groot doorzettingsvermogen. Dat bewees hij in de afgelopen jaren verschillende keren. In 2016 legde hij de Pacific Crest Trail , een route van 4.227 kilometer van Mexico naar Canada af in 52 dagen, 8 uur en 25 minuten. In de afgelopen jaren kon niemand zijn tijd verbeteren.

“Na een uitputtende dag, waarbij ik van 3 tot 23 uur liep, kwam ik aan bij een ranch die ik vooraf geboekt had. De bewaker zei dat dit echt geen uur was om te arriveren, dat de bazin was gaan slapen en ik maar beter van hun privédomein kon gaan… Daar stond ik dan: zonder tent, zonder slaapzak, zonder eten. Van pure miserie ben ik al jammerend op de grond gaan zitten. Uiteindelijk was de man toch bereid om de bazin wakker te maken. Zij liet mij meteen binnen, schotelde mij een heerlijke maaltijd voor en liet mij opwarmen in de plaatselijke warmwaterbronnen.”

Appalachen doorlopen: 3.500 km in 41 dagen

In de zomer van 2018 mocht Karel een nieuw wereldrecord aan zijn naam toevoegen, namelijk de snelste tijd om de Appalachian Trail, een parcours door het Appalachen-gebergte in de Verenigde Staten te lopen. Hij legde de route van 3.500 kilometer af in 41 dagen, 7 uur en 39 minuten, vier dagen sneller dan de vorige recordhouder. “Een wereldrecord vestigen helpt je om jezelf te leren kennen op een manier, die anders veel meer tijd in beslag zou nemen. Ik wilde zien of ik beter kon presteren dan enkele van de voorgaande elite trailrunners”, vertelde Karel aan de organisatie van Guinness World Records.

In 2023 liep Karel als eerste Belg ooit de loodzware Barkley Marathons uit in de Verenigde Staten. Dat is een wedstrijd van 160 kilometer, waarbij lopers zelf hun weg moeten zoeken en binnen 60 uur de finish moeten halen. De prestatie is geen nieuw wereldrecord, maar hij is een van de weinige mensen, die in de afgelopen 35 edities de wedstrijd kon uitlopen.

Druiven vangen met de mond: 223 druiven in 3 minuten

Dat een belleman een stevige mond moet hebben, bewees Joris Goens op 6 december 2013. De belleman van Veurne ving in drie minuten niet minder dan 223 druiven met zijn mond. Niemand deed ooit beter. Het record was live te zien op Belgium’s Got Talent op VTM. “Anderhalf jaar zijn we met dit record bezig geweest. Het is meer dan wat druiven vangen. Je hebt niet alleen een goede conditie nodig, maar ook concentratie. Voeg daar nog de stress bij, en je weet dat het geen evidente opdracht was.”

Wafels stapelen

De broers Michel en Francis De Buck van tearoom Au Pingouin verbeterden hoogste stapel wafels met een vijftal centimeter. © WK

In coronatijden zocht iedereen leuke nieuwe dingen om zich mee bezig te houden. De broers Francis en Michel De Buck kwamen tijdens het uittesten van hun nieuw ijzeren wafelmachine in Blankenberge op het idee om het wereldrecord van hoogste stapel wafels te breken.

Hun stapel wafels bereikte een hoogte van exact 91,5 centimeter, vijf centimeter groter dan het vorige record op naam van elke Amerikanen. “De Amerikanen zijn nogal tuk op records, daarom zijn we superblij dat dit wereldrecord nu dankzij ons op Belgische naam staat. De wereldberoemde ‘Belgian waffle’ is tenslotte toch een nationale trots“, glimlacht Francis.

Lucifertapijten bouwen: Big Brother-logo met 329.700 lucifers

Wist je dat Betty Owczarek en Steven ‘Spillie’ Spillebeen, deelnemers aan de eerste editie van Big Brother, nog steeds in het Guinness World Records Book staan? Tijdens hun verblijf in het huis kregen ze een lijst van elf wereldrecords om te verbreken, zonder dat ze wisten hoe groot het record was. Ze moesten als het ware per toeval een wereldrecord verbeteren.

De zeven bewoners knutselden onder meer een tapijt van 329.700 lucifers met een oppervlakte van 10m² in elkaar. Het werk, in de vorm van het Big Brother-logo, werd in brand gestoken op 19 november 2000 en leverde hen een plaatsje op in het recordboek met ‘het grootste lucifertapijt ter wereld’.

Bouwen van miniatuurvliegtuigen: Grootste replica van 200 kilo

© HOL

Zuid-West-Vlamingen Bart Vercruysse, Ignace Honoré en Pieter Lamaire (die in 2008 overleed tijdens een vliegtuigcrash) bouwden samen het grootste vliegend schaalmodel van een vliegtuig. Ze gingen aan de slag met de Dina Might B29-bommenwerper en bouwden een radiogestuurde kopie op schaal 1/5. De spanwijdte was 8,8 meter, de lengte 6,05 meter en het toestel woog 200 kilogram. Het vliegtuig kreeg zijn doop op 22 mei 1998.

Gewichtheffen met de tanden: 281,5 kilo 17 cm omhoog

‘Het Beest’: dat was de bijnaam van Walter Arfeuille. De stuntman uit Vlamertinge trok met zijn tanden alles vooruit wat je maar kon inbeelden: auto’s, treinen en zelfs Margriet Hermans in een ton… Op 31 maart 1990 trok hij in Parijs met zijn tanden een gewicht van 281,5 kg zowat 17 centimeter in de lucht. Concurrenten bijten sindsdien 33 jaar later hun tanden nog stuk op dit record.

Meeste overwinningen op WK Veldrijden

Erik De Vlaeminck, de broer van Roger De Vlaeminck en zelf ook wielrenner zette het wereldrecord voor de meeste overwinningen op wereldkampioenschappen veldrijden op zijn naam. In totaal won hij zeven keer het WK Veldrijden, in 1966 en van 1968 tot en met 1973. De Vlaeminck kwam op latere leeftijd in West-Vlaanderen wonen. Hij leed aan de ziekte van Parkinson en Alzheimer en verbleef in een rusthuis in Wilskerke, een dorpje van Middelkerke. Eind 2015 overleed hij er op 70-jarige leeftijd.

Records niet in Guinness World Records

Enkele wereldrecords op naam van West-Vlamingen zijn nog niet terug te vinden in de lijst van Guinness World Records. Zo verbrak Bredenaar Matthieu Bonne in 2022 het record van meeste triatlons afleggen vlak na elkaar. In totaal liep hij 8 triatlons in 8 dagen tijd, goed voor in totaal 30,88 kilometer zwemmen, 1.441,6 kilometer fietsen en 337,56 kilometer lopen. Voorlopig werd het record nog niet opgenomen door de organisatie van Guinness.

Wim speelde 70 uur lang petanque. © LC

En ook afgelopen jaar verbrak Wim Dumont uit Middelkerke het wereldrecord aan een stuk petanque spelen. Het vorige record stond op 53 uur, maar Wim deed het maar liefst 17 uur beter en speelde in totaal 70 uur aan een stuk petanque. Ook dit record is nog niet terug te vinden op de officiële website van Guinness World Records.

Record verloren

© Frank Meurisse

Ondertussen moest de West-Vlaamse topduif Armando uit Ingelmusnter afstand doen van zijn wereldrecord. Armando was namelijk even de duurst geveilde duif ter wereld. In 2019 werd er in totaal 1.252.000 euro voor hem neergeteld. Maar in 2020 werd er door een anonieme koper uit China maar liefst 1,6 miljoen euro betaald voor een tweejarige duif, die luistert naar de naam New Kim. New Kim deed mee aan races in 2018 en kreeg de titel van beste jonge vogel in België voor die met pensioen ging.

Sam Clauw uit Zonnebeke moest ook zijn wereldrecord afstaan. Op 1 mei 2014 verbrak hij het record van langste rit op een pretparkattractie. Sam had maar liefst 50 uur lang op de piratenboot in Bellewaerde gezeten. Hij moest zijn record afstaan aan een Rus, die 52 uur en 30 minuten lang op een reuzenrad zat. In totaal maakte die 470 rondjes!

