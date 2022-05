Matthieu Bonne is halfweg zijn recordpoging (maar ziet geweldig af)

Als alles goed gaat heeft Matthieu Bonne uit Bredene vanavond zijn vijfde triatlon op zak. Het werd een pittige eerste helft van zijn fameuze recordpoging, en het tweede deel wordt er niet minder op. Zeker niet nadat hij tussen de laatste twee triatlons niét heeft geslapen.

Acht triatlons, acht eilanden, acht dagen. Het is een monsterlijk grote uitdaging die Matthieu Bonne aangaat. De eerste dag is hij zoals verwacht goed van start gegaan, maar de grootste fysieke moeilijkheid lag zoals verwacht in de nacht. De eerste vier dagen gaat hij van eiland naar eiland met de zeilboot. En de woelige wateren zijn zonder meer een aanslag op zijn rust en bijgevolg zijn lichaam. Toch was hij telkens opnieuw voldoende hersteld om een nieuwe triatlon aan te vangen. Zondag was zonder meer bijzonder zwaar, want tijdens de nacht van zaterdag op zondag heeft hij simpelweg niét geslapen. Reken daarbij de 30 graden op Tenerife en dan spreek je al snel van een uitputtingsslag.

Nieuwe moed

Toch eindigde hij nog dag vier met een sterk resultaat én een boeketje voor zijn moeder, zijn grootste supporter, steun en toeverlaat. Vannacht heeft hij evenwel op hotel kunnen slapen en maakt hij de oversteek naar Gran Canaria met het vliegtuig. Als de nacht verkwikkend genoeg was, kan hij weer nieuwe moed tanken voor de komende dagen. Want op donderdag 12 mei wacht zonder meer zijn zwaarste triatlon. Op het achtste en laatste eiland zijn er immers zo goed als geen wegen en bestaat het parcours vooral uit zand. De afgelopen dagen kwam hij telkens na 23 uur ‘binnen’. Als hij in zijn opdracht wil slagen, moet hij op de laatste dag ook voor middernacht zijn triatlon afgewerkt hebben.