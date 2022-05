Matthieu Bonne gestart met epische recordpoging

Vanmorgen is Matthieu Bonne uit Bredene, redder in het Brugse zwembad, vertrokken voor zijn eerste van de acht triatlons op acht dagen tijd op acht verschillende Canarische eilanden.

Vijf jaar geleden had Matthieu nog nooit een marathon gelopen, laat staan een halve. Sindsdien heeft hij al bergen als Mount Fuji en de Mont Blanc beklommen, de Marathon de Sables gelopen en onze kustlijn afgezwommen. En die fysieke inspanningen verbleken met wat hem nu te wachten staat. Acht dagen lang gaat hij acht triatlons vervolledigen op acht verschillende Canarische eilanden, waar het niet eens het beste seizoen is voor dergelijke sportieve calvarietochten. Meer nog: hij verplaatst zich tussen de vier eilanden per zeilboot, wat ook een enorme impact heeft op zijn fysiek herstel na een loodzware inspanning.

Voor Matthieu is het niet zijn eerste stunt, en ongetwijfeld ook niet zijn laatste. © Stef Reynaert

Bonne staat erom bekend diep te gaan en zichzelf uit te dagen. Zijn grote droom is fulltime avonturier worden, zo vertelde hij recent nog aan De Krant van West-Vlaanderen. Hij zoekt naar eigen zeggen ook heel hard naar de connectie met de natuur en diens elementen.

Laatste wordt het zwaarst

Vanmorgen is hij dus vertrokken voor zijn eerste triatlon, goed voor 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen én 42 kilometer lopen. De makkelijkste overigens, want hij is nu nog bijzonder goed voorbereid en uitgerust. “We moeten er sterk over waken dat hij heel rustig start”, weet trainer Luc Van Lierde, die de uitdaging als ongezien bestempelt. Want het laatste eiland wordt ook het meest slopend. Daar zijn immers geen verharde wegen en bestaat het vooral uit zand.

Als alles goed gaat, komt hij op donderdag 12 mei aan. Van zijn relaas wordt ook een film gemaakt. Je kan zijn avontuur live volgen via zijn Instagram-account of via deze site.