Matthieu Bonne gaat van start met recordpoging in Taiwan

Matthieu Bonne is vrijdagmorgen gestart met zijn recordpoging tijdens de ultramarathon in Taiwan. Bonne wil er 500 kilometer lopen in 48 uur en wil zo een wereldrecord verbreken.

Bonne ging om 15 uur lokale tijd van start met zijn recordpoging. Met 500 kilometer in 48 uur hoopt de ultrasporter het record van de Griekse loper Yiannis Kouros te verbreken. Bonne verwacht zich een zware race met onvoorspelbare weersomstandigheden. “Ik zie het als een extra uitdaging in plaats van iets negatiefs”, zei hij voor de start.

De recordpoging van Matthieu Bonne is te volgen via een livetrack en webcam, en er verschijnen regelmatig updates op zijn Instagrampagina. De recordpoging in Taiwan is een van de drie uitdagingen die Bonne dit jaar wil aangaan. Naast lopen, wil hij ook de wereldrecords 48 uur zwemmen en fietsen verbreken.