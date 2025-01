Matthieu Bonne botst in Afrika op… die andere West-Vlaamse topatleet Koen Naert

Over een kleine wereld gesproken… Recordjager Matthieu Bonne uit Bredene bereidt zich voor op een nieuw wereldrecord in Afrika, en kwam daar vandaag niemand minder dan Koen Naert uit Oostkamp tegen.

Ultra-atleet, recordjager en avonturier Matthieu Bonne vertoeft momenteel in Kenia, waar hij zich voorbereidt op zijn eerste van de drie wereldrecords die hij dit jaar wil aanvallen. Gisteren combineerde hij een gewichtstraining met twee looptoertjes van twintig kilometer, terwijl hij vandaag een fietsrit maakte van 100 kilometer. Daar deed hij net geen vier uur over, al zijn de Afrikaanse wegen duidelijk iets anders dan die van ons, toonde hij op Instagram. Bonne deelde ook een foto met niemand minder dan marathonloper Koen Naert. Die laatste is in Kaptagat, in het Westen van Kenia, bezig met een training naar aanleiding van zijn marathon in Sevilla volgende maand. Bonne en Naert hebben elkaar daar ontmoet. Bonne deelde op zijn socials een foto van hen, allebei met een brede glimlach.