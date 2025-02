Matias verkoopt hartjeswafels

Met zelf gebakken hartjeswafels zamelt wielrenner Matias Struyve tijdens de valentijnsperiode geld in. “De materiaalkosten, de stages en alles wat er bij komt kijken, is een dure aangelegenheid”, aldus Matias die in de Watervalstraat woont. De wafeltjes worden op bestelling vers gebakken en ze zijn verpakt per tien. Een zakje kost vijf euro. Je kan ze bestellen via 0479 89 53 91 of via mail naar tineke.frederik@gmail.com. Matias wordt dit jaar 14 en is laatstejaaraspirant. Het veldritseizoen zit er bijna op en hij kijkt uit naar het komende wegseizoen. (JM)