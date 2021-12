Mathis is een van de drie kerstekindjes in het Jan Yperman Ziekenhuis

In het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis werden dit jaar drie kerstekindjes geboren, onder wie Mathis Vulsteke.

Hij werd geboren om 14.12 uur, weegt 3,570 kilogram en meet 51,5 centimeter. De ouders zijn Ellen De Bruyne en Karel Vulsteke uit Krombeke (Poperinge).

Mathis is het tweede kindje van Ellen na Michèle, die bijna 18 maanden oud is. Haar vriend Karel werd al papa van Hannah (11) en Jules (10). Mathis was uitgerekend voor 2 januari. “Ons zoontje was het eerste van de drie kerstkindjes in het Jan Yperman Ziekenhuis”, vertelt Karel.

(TP)