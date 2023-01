Mathijs Schoonaert is uitbater van de Vivaldi: “Geschrokken van hoe hard ik de klanten miste”

23 jaar lang woonde Mathijs Schoonaert boven de Vivaldi op de Grote Markt, maar nu hij samen met zijn broer de bekende horecazaak heeft overgenomen, besloot hij om in Elverdinge te gaan wonen. Ieper en de Grote Markt blijft hij wel in zijn hart dragen, nu ook als voorzitter van het Marktcomité.

Mathijs Schoonaert lijkt in de wieg gelegd voor de horeca. Als zoon van de uitbaters van Vivaldi trok hij meteen na de lagere school naar hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge om na zijn zevende jaar meteen voor de leeuwen gegooid te worden in de bekende zaak van zijn ouders. “Het was vanzelfsprekend dat wij dat gingen doen. Toen we klein waren, moesten we in de weekends al helpen. De gedachte was dat je met het diploma van Spermalie nog kon doen wat je wilde, maar ik amuseerde me zodanig dat ik eigenlijk nooit getwijfeld heb.”

Hoe is het om samen te werken met je familie?

“Ik vind dat echt heel aangenaam. Eerlijk gezegd zijn we blij dat onze ouders nog altijd aanwezig zijn. We zijn zes dagen op zeven open, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Als je hier heel die tijd aanwezig moet zijn, dan heb je geen leven meer. Doordat we een familiezaak zijn, kunnen we elkaar aflossen. Zo blijft het plezant voor iedereen. Je moet ook aan de lange termijn denken.”

Je kwam in 2014 in de zaak. Heb je jouw stempel kunnen drukken?

“Onder andere door de klemtoon te leggen op lokale producten. Al ons vlees komt van de boerderij van mijn vrouw (Valerie Verhaeghe van Farmmeat, red.). Ook de Heuvellandse wijnen en bieren van de Kazematten staan op onze kaart. De mensen appreciëren dat meer dan je zou denken. We moeten trots zijn op onze streekproducten.”

“We hebben ook een passie voor wijn. We hadden niet verwacht dat dat zo gewaardeerd zou worden. Ook de duurdere wijnen gaan vlot over de toonbank. Er kruipt kapitaal in, maar we merken dat het vruchten afwerpt.”

Hoe kijk je terug op de coronacrisis?

“Dat was een mindere tijd, maar anderzijds was het voor iedereen gelijk. De eerste twee dagen thuis zitten was misschien wel plezant, maar je bent dat vlug beu. Het was een saaie periode. Alle vrienden en kennissen in andere sectoren bleven bezig, maar wij waren dicht.”

Sinds een paar jaar woon ik op de buiten in Elverdinge

“Om bezig te blijven, boden we chocomelk en pannenkoeken aan op het terras. We zagen weer de vaste klanten die een pannenkoek kwamen halen en dat fleurde ons wel op. In de tearoom hebben we mensen die iedere dag komen en dan krijg je echt een band. Vandaar dat het tijdens de lockdowns raar deed om die mensen niet meer te zien. Dan schrik je er wel van hoezeer je ze mist. Ik had dat niet verwacht.”

Je bent ook voorzitter van het Marktcomité. Wat doen jullie precies?

“Alle handelaren en horecazaken op de Grote Markt komen één keer per kwartaal samen om het reilen en zeilen op de Grote Markt te bespreken. We maken ook een potje aan om nu en dan eens iets te organiseren op de Grote Markt. Zo zorgden we in de kerstvakantie voor wat animatie. Als straatverantwoordelijke ga ik ook maandelijks naar de vergadering van Centrummanagement. Ik neem dan alle vragen en feedback mee. Het is wel de bedoeling om de fakkel om de twee à drie jaar door te geven, zodat het niet altijd dezelfde persoon is die daarvoor tijd moet vrijmaken. Vroeger was het Marktcomité een beetje uitgestorven, maar nu blazen we er weer nieuw leven in.”

Wat zijn de dingen die jullie bespreken?

“Vooral praktische dingen, zoals afspreken voor de opbouw en de afbraak van de chalets. De bedoeling is dat we allemaal aan één zeil trekken zodat we samen de Grote Markt kunnen doen bruisen. De verstandhouding tussen de zaken is wel goed.”

Ook over het betalend parkeren over de middag?

“Het is vooral jammer dat ze dat niet vooraf met ons besproken hebben. Het gaat niet om die ene euro die de mensen meer moeten betalen, maar wel over de boetes die ze zullen uitschrijven. Waar moeten we ons nu parkeren? Het is jammer, maar het is wat het is. Of het ons klanten zal kosten? Dat zullen we nog moeten zien.”

Hoe was de kerstvakantie voor jullie?

“Zeer druk, zoals altijd. De kerstparade die het Centrummanagement organiseerde was een groot succes. Ik begrijp wel dat mensen de ijspiste missen, maar ik denk dat het niet verantwoord is met die energieprijzen een schaatspiste te zetten die zoveel verbruikt. We moesten met weinig middelen iets creatiefs proberen te doen. Het is ook een uitdaging om standhouders te vinden voor de chaletjes. Blijkbaar zijn er niet veel mensen die dat nog willen doen.”

Woon je ook op de Grote Markt?

“Ik heb hier 23 jaar gewoond. Opgroeien op de Grote Markt was wel fijn. Er was altijd wel iets te beleven. Heel mijn familie woont in het centrum. We zitten allemaal dicht bij elkaar. Sinds een paar jaar woon ik echter op de buiten in Elverdinge. Als je hier niet werkt, is het tof om in het stadscentrum te wonen, maar als je werk hier is… Je zit heel de tijd in die drukte. Nu kan ik ’s avonds naar huis gaan en ga ik écht naar huis. Een jaar geleden ben ik begonnen met jagen en dat is ook geestig. Je bent in de natuur, een heel andere omgeving, weg van de drukte…”