Mathijs en Amy zijn Junior Journalist in Tielt

Junior Journalist, een jaarlijkse schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en Brussel en een initiatief van Davidsfonds vzw, mag ook in Tielt op ruime belangstelling rekenen. In de derde graad van het basisonderwijs was de eerste prijs voor Mathijs Vaneeckhout van BS De Springplank. Bij de eerste graad van het secundair onderwijs won Amy Bollaert, leerling van Park Uniek.

De voorronde voor deze jaarlijkse schrijfwedstrijd voor de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van de middelbare scholen in het Davidsfonds gewest Molenland (Tielt, Ruiselede) werd via de scholen georganiseerd in september-oktober 2021. In totaal werden daarbij een 400-tal leerlingen uit zeven Tieltse lagere scholen en drie middelbare scholen uitgedaagd om te schrijven over ‘De wereld na 2030’.

Door corona moest de proclamatie op zondag 23 januari helaas wel doorgaan via een videoconferentie in plaats van de ontvangst in Huis Mulle de Terschueren, al mochten de hoofdprijswinnaars later op de middag hun prijzen alsnog in ontvangst nemen in het Tieltse stadspark.

In de derde graad basisonderwijs werden Mathijs Vaneeckhout, leerling van het vijfde leerjaar in basisschool Het Spoor winnaar met het werk ‘Op weg naar Mars’. Klasgenote Loes Moreel werd met het werk ‘De vieuwmaster’ tweede vóór Laura Desmet-Carlier uit het zesde leerjaar van basisschool De Springplank die een verhaal indiende over ‘De Kuisrobot’.

Tweede jaar op rij

Amy Bollaert werd winnares in de middelbare graad. © Wouter Meeus WME

Bij de eerste graad van het secundair onderwijs werd het schrijftalent van Amy Bollaert leerling van Park Uniek voor het tweede jaar op rij bekroond door de jury. De Ruiseleedse won in deze categorie met het werk ‘Moordmissie’ vóór eerstejaarsleerlingen Sofie Vandewiele en Marie Vervaeke uit De Bron die respectievelijk de verhalen ‘Mijn idool’ en ‘49 dagen’ inzonden voor de wedstrijd.

Mathijs Vaneeckhout en Amy Bollaert nemen met hun eerste plaats deel aan de nationale finaleronde met proclamatie in het Vlaams Parlement op zondag 24 april.