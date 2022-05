Mathieu uit Dikkebus vliegt naar iconisch luchtschip en maakt unieke beelden

De Blimp is back. Het iconisch luchtschip van Goodyear en Zeppelin werd door heel wat streekbewoners gespot, toen het vorige week boven de Westhoek vloog vanuit Duitsland richting Londen. Mathieu Deramoudt uit Dikkebus stond deze week paraat voor de terugvlucht. Om beelden te maken, maar niet vanop de begane grond. Hij vloog met zijn paramotor de Blimp tegemoet voor een “blitzbezoekje”. “Vanuit mijn perspectief vloog het luchtschip ongeveer gelijk met de horizon.”

“De Goodyear Blimp is een echt icoon dat al ruim honderd jaar tot de verbeelding spreekt.” Zo kondigde de vicepresident van bandenproducent Goodyear Europe in 2020 de Europese comeback aan van de Blimp na een afwezigheid van acht jaar. Het luchtschip zou opnieuw luchtbeelden maken van motorsportevenementen en dienstdoen als herkenningspunt, zoals vroeger. De ‘semi-rigide Zeppelin NT’ meet meer dan 75 meter in lengte en is bijna 18 meter hoog.

“Dit komen we niet vaak tegen in onze streek”, stelt Mathieu Deramoudt (42) uit de Ieperse deelgemeente Dikkebus. Hij vliegt al jaren met zijn paramotor boven de Westhoek, vaak op zoek naar sporen van de Eerste Wereldoorlog. Zoals afgelopen dinsdag.

Mathieu kon unieke beelden maken van het luchtschip. © TP

“In zulke droge periodes ontdekken we weer nieuwe sporen vanuit de lucht”, zegt Mathieu, die er beelden van maakt voor archeologen en musea. Deze week hield hij zijn camera ook klaar voor de terugvlucht van de Blimp, die vanuit Londen opnieuw boven de Westhoek zou vliegen naar Duitsland.

“Ik hield deze week de app en website van flight radar in de gaten om de Blimp te spotten. Woensdagmorgen was het zover: toen ik op de radar keek, vloog het luchtschip boven Calais. Ik aarzelde niet en nam snel even verlof om naar huis te gaan en op te stijgen. Ik zag de Blimp afkomen boven de Franse grens en vloog hem tegemoet tot op een afstand van enkele honderden meter, vlakbij de verbindingsweg tussen Poperinge en Ieper. Mijn paramotor haalde een snelheid van ongeveer vijftig kilometer per uur. Het luchtschip vloog sneller, maar wel op dezelfde hoogte als een paramotor. Daardoor kon ik unieke beelden maken. Vanuit mijn perspectief vloog het luchtschip ongeveer gelijk met de horizon.”

Unieke ervaring

Tegen woensdagmiddag was Mathieu alweer aan het werk. “Het was een ‘blitzbezoekje’ in de lucht, maar wel één dat de moeite loonde. Naast zo’n luchtschip vliegen, gaf een zalig gevoel. Het was een prachtige ervaring, die ik misschien maar een keer in mijn leven kan meemaken. Net daarom mocht ik dit iconisch luchtschip niet zomaar aan mijn neus laten voorbijgaan.” (TP)